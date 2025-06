Pětidveřové Jimny je hit. Ze Suzuki udělal největšího dovozce aut do Japonska

U aut jsme zvyklí dost brát v potaz jejich původ, ačkoliv většinou jde vyloženě o mezinárodní projekty. Mnoho lidí je pak překvapeno paradoxy, které podrývají spojení značky s konkrétní zemí. Například to, že největším exportérem aut z USA je BMW, které tam vyrábí většinu svých SUV. Nebo že v trojici nejvíce amerických aut, což je bráno podílem komponent vyrobených přímo v USA, jsou za loňský rok na druhém místě Honda a na třetím Volkswagen.

Podobně překvapivé je, že největším importérem aut do Japonska se stalo Suzuki. Tedy domácí značka, která do země doveze více aut, než jakýkoliv zahraniční výrobce. Poprvé v historii se tak stalo minulý měsíc, kdy Suzuki s 3.990 kusy překonalo Mercedes-Benz se 3.202 kusy a BMW s 3.575 kusy. Stojí za tím zejména úspěch pětidvéřové verze Suzuki Jimny, která se vyrábí pouze v Indii.

Po uvedení na trh v Japonsku Suzuki dostalo během prvních čtyř dnů přes 50.000 objednávek. Auto se tam prodává jako Jimny Nomade v jediné verzi, poháněné atmosférickou patnáctistovkou o výkonu 77 kW. Poháněna jsou samozřejmě všechna kola, na výběr jsou jen převodovky - s manuálem auto začíná v přepočtu na 402.000 Kč, s automatem na 418.000 Kč.

Krom toho ale Suzuki dováží z Indie do Japonska také nový model Fronx. Necelé čtyři metry dlouhé SUV s pohonem předních nebo všech kol využívá stejný motor jako Jimny, jen doplněný o mild-hybridní systém. Výkon je 76 kW a převodovka pouze automatická. Předokolka začíná na ceně v přepočtu 386.000 Kč, zatímco čtyřkolka na 416.000 Kč.

Suzuki má v Indii vlastní podnik nazvaný Maruti Suzuki, který je na domácím trhu nesmírně úspěšný. Za loňský rok měl v Indii s 1.755.424 prodanými vozy podíl 40,9 %, daleko před druhým Hyundai se 14,1% podílem a 605.433 prodanými vozy. Rozjetou továrnu s nižšími náklady plánují Japonci do budoucna využívat více pro výrobu exportních modelů. Dočkáme se jich i v Česku, nová elektrická Vitara k nám bude mířit právě z Indie.

Kromě Suzuki dováží do Japonska z Indie také Honda. Loni uvedený model WR-V byl vyvinutý v Thajsku a vyrábí se pouze v Indii. Pohání jej atmosférická čtyřválcová patnáctistovka o výkonu 89 kW a v Japonsku startuje na ceně v přepočtu 364.000 Kč. Honda mimochodem dovážela i do Česka některé své modely z čínských továren, včetně první generace Jazzu už před 20 lety. Nově do Evropy takto míří třeba plug-in hybridní CR-V a v Česku zatím neuvedené elektrické e:Ny1.

Suzuki Jimny Nomade

