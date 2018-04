Tajemství shořelé Alpine A110 v Top Gearu konečně prozrazeno. Co způsobilo požár krásného sporťáku?

Když v únoru obletěla svět zpráva, že během natáčení Top Gearu shořel francouzský sporťák Alpine A110 , okamžitě se fanoušci ptali po tom, jaký byl důvod tohoto požáru, během něhož auto shořelo na popel během pár minut. Poslední, šestá epizoda pětadvacáté série automobilové show stanice BBC konečně incident ozřejmila.

Alpine prostřednictvím prohlášení přečteným v pořadu Chrisem Harrisem oznámilo, že za nehodou mohl podle interního vyšetřování únik paliva, který vyústil v mohutný požár. Alpine A110 přitom shořela opravdu rychle, kvůli hliníkové konstrukci byla zničena během čtyř minut. Snaha o hašení ručními přístroji přišla nazmar, stejně tak již nemohli pomoci ani hasiči, kteří na místo nehody kvůli složitému terénu dorazili až po hodině od nehody, kdy z modrého kupé zbyl jen doutnající vrak.

Automobilka přitom zdůrazňuje, že vůz, k jehož požáru došlo, byl ještě prototyp a ne finální sériový exemplář. U produkčních aut by k něčemu takovému již dojít nemělo, Alpine na základě vyšetřování nehody u nich blíže nespecifikovaným způsobem zesílila konstrukci, aby dalšímu takovému úniku paliva zamezila. Doufejme tedy, že je problém vyřešen.

Až do nehody na Rallye Monte Carlo přitom šlo všechno tak dobře. Chris Harris A110 při jízdě na okruhu Top Gearu vychvaloval do nebes. Líbila se mu hlavně lehoučká konstrukce, díky níž auto skvěle zatáčí, zábavnost pak dokazoval několika dokonalými drifty. Bez kritiky se to sice neobešlo, Harris upozornil na laciné detaily z Renaultů nebo na vyšší cenu, která v Británii odpovídá Porsche Cayman S, o 100 koní výkonnějšímu a hlavně mnohem rychlejšímu sporťáku, jak dokázal vzájemný duel ve sprintu.

Ztráta na Cayman S ale ve výsledku Harrisovi nevadila, o Alpině prohlašoval, že to není auto pro okruhy nebo závody ve sprintu, ale sporťák pro skutečný svět, pro skutečné silnice a skutečné zatáčky, což chtěl dokázat právě při jízdě na Rallye Monte Carlo.

Ta ale bohužel trvala jen pár minut. Harrise ve francouzských horách doprovázel Eddie Jordan na místě spolujezdce, který se ho snažil navigovat dosti neotřelým způsobem, než aby hlásil jednotlivé zatáčky, radši vykřikoval různá motta typu „jeď, jako bys to ukradl.“

Pak se ale na přístrojovém štítě rozsvítila varovná kontrolka o závadě na elektronickém systému, auto podle Harrise okamžitě ztratilo výkon, a tak posádce nezbylo nic jiného než zastavit. To už ale Alpine hořelo, což si Harris plně uvědomil při vystupování.komentoval Harris tento incident, jehož okolnosti už konečně známe. Naštěstí se však během něho nic nestalo, Jordan ani Harris během nehody zraněni nebyli.

Pětadvacátá série Top Gearu sice dílem s materiálem o Alpině A110 nebo srovnávacím testu SUV skončila, fanoušci pořadu ale nemusí zoufat. Matt LeBlanc na konci epizody prozradil, že další série se dočkáme ještě letos! Tak že by další díly přišly na podzim? Budeme se těšit...