BMW M550d xDrive Touring - Dieselové superkombi

Seznam kapitol Motor, jízdní vlastnosti Design, interiér Závěr

Prodejům vyšší střední třídy na českém trhu nadále vládnou automobily se vznětovým motorem pod kapotou. Co když však vám však nestačí nějaký úsporný čtyřválec, ale chcete mamutí sílu jak od lokomotivy? Pak nezbývá než sáhnout po BMW M550d xDrive Touring.

BMW M550d xDrive Touring je se svým čtyřikrát přeplňovaným třílitrovým šestiválcem o výkonu 294 kW a točivém momentu 760 N.m jasně nejsilnějším dieselovým autem mezi velkými kombíky. Audi A6 nebo Mercedes-Benz E takových parametrů ani zdaleka nedosahují, u čtyř kruhů bude u nové A6 Avant zatím naftovým maximem 210 kW, dieselová trojcípá hvězda dosahuje nejvýše 250 kW. Není to však už trochu moc? A jak se charakter daného motoru liší od předchozí generace s třemi turby, kterou stále najdeme třeba v BMW X6 M50d? Odpoví náš redakční test.

Jako lokomotiva

Označení M550d známe již z minulé generace řady 5, v té aktuální generaci pětky ale pod tímto názvem odhalíme nový motor, představený již v dnešní 750d. Stále je to vznětový šestiválec o objemu tří litrů, místo tří turbodmychadel má však hned čtyři, fungující na principu vícestupňového přeplňování. Funguje to tak, že při jízdě neustále pracují dvě nízkotlaká turba a jedno vysokotlaké. Druhé vysokotlaké (také s proměnnou geometrií rozváděcích lopatek) se pak sepne pouze při překročení 2500 otáček. V případě vysokého zatížení jsou pak obě nízkotlaká turba krátkodobě odpojena pomocí obtokového ventilu, díky čemuž rychleji narůstá plnicí tlak.

Využití čtyř turbodmychadel místo tří však nemělo za cíl primárně zvýšit výkon. Ostatně parametry se s ohledem na jedno turbo navíc tolik nezměnily, 294 kW a 760 N.m je „jen“ o 14 kW a 20 N.m více než u předchůdce. Hlavním důvodem nahrazení velkého turba dvojicí nových nízkotlakých turbodmychadel byla snaha o rychlejší odezvu a optimalizaci výkonové charakteristiky.

A přesně toho se povedlo dosáhnout, protože motor funguje prostě výtečně. Jakoby ho síla nikdy neopouštěla, mocně táhne už od volnoběhu, abyste ve 2000 otáčkách zjistili, že dokáže zatáhnout ještě mnohem více. Mezi 2000 a 3000 otáčkami totiž stejně jako u předchůdce vrcholí točivý moment agregátu.

Charakter quad-turba je přitom naprosto lineární. O práci čtyř turbodmychadel vlastně vůbec nevíte, žádného kopance se tu nedočkáte, až vám ve výsledku ani nepřipadá, že byste jeli nějak rychle, ani nějak výrazně silného zatlačení do sedaček se nedočkáte. Jenže rychlé mrknutí na tachometr najednou vyjeví, že kvůli tomu „nic neříkajícímu“ sešlápnutí plynu zrychlíte z 0-100 km/h za „supersportovních“ 4,6 sekundy a zrychlujete dále, jakoby se pětka neměla kdy zastavit. Její elán totiž potlačí snad leda tak omezovač rychlosti, který vás zastaví na obligátních 250 km/h.

Motor ale není jen silný, ale také vzhledem ke svému výkonu úsporný. Účinnost přitom zajišťuje nejen precizně fungující nejnovější generace vstřikování common-rail s piezoelektrickými vstřikovači pracujícími až s tlakem 2500 bar, ale také recirkulace výfukových plynů (nově i pro nízkotlaká turba) pro efektivnější práci turbodmychadel. Je tu nepřímé chlazení stlačeného vzduchu (větší než u minulé generace) nebo dodatečné chlazení skříně nízkotlakých turbodmychadel. Kvůli emisím pak nechybí kombinace filtru pevných částic, katalyzátor oxidů dusíku i systém SCR se vstřikováním kapaliny AdBlue.

+

Výsledkem toho všeho je, že i s tak silným agregátem budete v pohodě jezdit za nějakých osm litrů. Na dálnici si motor točící při 130 km/h 1800 otáček vezme lehce přes sedm litrů. Vysoko roste spotřeba jen v případě, že se šestiválec i jeho čtyři turba rozhodnete ždímat do poslední kapky. Svižný výlet na oblíbené okresky v takovém případě znamená nějakých 15 litrů. Navzdory slušné spotřebě by nám však nevadila větší nádrž, 66 litrů sice není zrovna málo, nezapomeňte ale na to, že předchůdce měl sedmdesátilitrovou...

Výtečný je přitom nejen samotný motor, ale také jeho kombinace s osmistupňovou automatickou převodovkou, která je ostatně jedinou možností. Sportovní převodovka byla přizpůsobena použití v tak silném autě, logika řazení odpovídá sportovnímu ražení vozů M Performance. Přesto je změna převodu naprosto hladká jako v jiných bavorácích s touto skříní původem od ZF, převodovka jakoby uměla číst myšlenky a sází tam kvalty okamžitě tak, jak osoba za volantem opravdu potřebuje. A svižně pracuje nejen v samočinném režimu, ale také při manuálním řazení, když hbitě reaguje na pokyn řadicí páčkou. A když tam dáte sportovní režim, lehce cukne pro sportovnější nádech.

Ve finále je tak na čtyřikrát přeplňovaném šestiválci jen málo, co lze kritizovat. Vlastně nás napadá jen zvuk. Zvenku M550d dává jasně najevo svůj vznětový původ dost zřetelně, zatímco při jízdě se uvnitř dočkáte umělých tónů, které ve výsledku ničím nezaujmou. Jestli by měli pracovníci M Performance na něčem zapracovat, je to tahle oblast...

Tichý i rychlý

I zbytek auta je famózní. Jak z názvu vyplývá, je M550d xDrive standardně vybaveno pohonem všech kol. Ničemu to ale nevadí, protože i s ním je tu o zábavu postaráno, pokud se tedy rozhodnete alespoň omezit práci elektroniky. To začíná být bavorák hravý, jinak je přísně neutrální a účinně pracující. Čtyřkolka každopádně zdůrazňuje pohon zadní nápravy, podvozek charakteristicky vyladěný M Performance je o 10 mm snížený.

Rozhodně byste se ale neměli bát, že to znamená nějaký zbytečně tvrdý podvozek, jak bylo u bavoráků v minulých letech zvykem. On totiž funguje fantasticky. Pravda, při popojíždění Prahou ta 19palcová kola uslyšíte a občas pocítíte, jak v nízké rychlosti zapadají do děr, jak ale jednou minete plochu velkoměsta a vydáte se na oblíbené silničky, zjistíte, že práce podvozku je naprosto senzační. Skvěle pohlcuje nerovnosti, že o nich vůbec nevíte, zvlášť s ohledem na ta velká kola. Zároveň ale máte spoustu jistoty, že si můžete s autem krásně zablbnout. S ohledem na velikost auta jezdí 5-Series prostě skvěle, právě rozměry jsou ale na okreskách někdy limitující – vejít se na úzkou silničku s tak velkým autem dá někdy práci. Délka 4.962 mm a 1.868 už je zkrátka leckdy znát.

+

Automobil je navíc perfektně odhlučněný. Třeba aerodynamický šum uslyšíte až v nějakých 160 km/h. To je ale někdy až matoucí, protože pětka natolik maskuje svoji rychlost, až se někdy nestačíte divit, kolik vlastně jedete. Přidejte k tomu spolehlivě pracující jízdní asistenty a zjistíte, že M550d xDrive je skvělý univerzál, zvládne jak rychlé svezení, tak každodenní život.