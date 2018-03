Volkswagen Golf R Variant – Ostrý všeuměl

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Jasně, i přes módní vlnu crossoverů a SUV stále žijeme v době, kdy velká většina automobilových nadšenců slyší na termín hot hatch. Uvědomuje si to i Volkswagen, který svůj model Golf nabízí hned v několika sportovních variantách. Sáhnout můžete po GTI, GTI Performance (tento kousek jsme testovali před časem), dieselovém GTD či nejostřejším „erku“.

Jenže po sportovní jízdě neprahnou jen mladí a ničím nevázaní motoristé. Ostré projíždění zatáček si občas chtějí dopřát i tátové od rodiny. Možná by pro ně mohlo být zajímavou alternativou právě kombi Variant v nějakém okořeněnějším provedení GTI. To byste však v portfoliu automobilky hledali marně. Pokud chcete skutečného benzinového sportovce v kombíku, máte vlastně jedinou možnost – VW Golf R Variant. K dispozici je sice i GTD, to ale po stránce sportovnosti působí vedle „erka“ trochu jako chudý příbuzný.

Už dříve jsme si pochvalovali, jak elegantně Golf R Variant kloubí schopnosti ostrého auta s každodenní praktičností. Přeplňovaný dvoulitr TSI vyladěný v rámci loňského faceliftu na 228 kilowattů v kombinaci se samočinným DSG působí na papíře jako prima společník. Jak funguje v praxi?

Ostrý, ale ne jako břitva

Když jsem měl závěrem loňského roku za úkol vybrat něco, co mě na testovaných autech zklamalo, posteskl jsem si nad nedostatečnou „ostrostí“ sportovních Golfů. Chápu, že tohle je hodně o osobních preferencích. Třeba kolega Honza Mička (ale i vy v diskuzi) namítal, že nenápadnost těchto aut považuje naopak za plus. Přesto si myslím, že vrcholové provedení R by si trochu více naštvanosti a agresivního vzezření zasloužilo.

To samé platí i v případě nyní testovaného kombi. Chápu, pořád jde o kombík, který kromě víkendových okruhových hrátek poslouží jako rodinný společník, ale je to „erko“, opravdu by mu přimhouřená příď s výrazněji tvarovaným nárazníkem tak moc uškodila? Já si myslím, že ne...

Situaci zachraňuje alespoň barevná kombinace, která se na našem kousku opravdu povedla. Golf R Variant dostal červený lak v kombinaci s černými detaily, mezi něž patří střešní ližiny, zpětná zrcátka, otvory v nárazníku, ale hlavně povedená devatenáctipalcová kola, která autu dodávají šmrnc. Sportovní ambice pak kromě odznáčků „R“ v masce chladiče a na zádi avizují dvě dvojité koncovky výfuku. Ve výsledku povedené auto, stále bych ale hádal spíše nějakou tu sportovněji střiženou „lajnu“.

Žádný wow efekt neočekávejte ani po usednutí do interiéru, i když tady to na rozdíl od vnějšího vzhledu považuji za plus. Golf totiž i v nejostřejším provedení zůstává autem, do kterého sednete a okamžitě víte, na čem jste. Ergonomicky jsou jednotlivé prvky rozmístěny na jedničku, dole zploštělý volant má užší věnec a skvěle padne do ruky, infotainment společně s dalšími ovladači na středové konzole je nakloněn směrem k řidiči, aby byl lépe na očích. A navíc sedíte ve výrazně tvarovaných a stále komfortních sportovních sedačkách.

Trocha matematiky

Jistě vás nepřekvapí, že právě za přizpůsobení interiéru zaplatíte z příplatkových položek nejvíce. Počítejte s námi: nechybí digitální přístrojový štít Active Info Display s 12,3“ obrazovkou, jenž nahrazuje tradiční budíky a stojí 16.500 Kč, dále tu máme elektricky nastavitelné sedadlo řidiče za 25.500 Kč, telefonní rozhraní komfort s bluetooth připojením za dalších 9.600 Kč, navigaci Discover Pro s hodnotou 52.500 Kč a třešničkou na dortu je provedení v kůži Vienna za nemalých 62.100 Kč. V kůži nabídne právě ony sportovní sedačky, hlavové opěrky, boční čalounění či čalounění dveří. Součástí balíčku jsou i vyhřívaná sedadla vpředu, která navíc dostala písmeno R.

Na druhou stranu nejde o prvky, bez kterých byste si jízdu bezprostředně nedokázali představit. Už v základu je „erko“ slušně vybaveným kombíkem, za částku lehce přesahující 1,1 milionu korun dostanete vůz na osmnáctipalcových kolech s adaptivním tempomatem, zvukovými pomocníky pro parkování, elektronickou uzávěru diferenciálu XDS či automatickou klimatizaci. Nechybí ani volba profilu jízdy, která ovlivňuje řízení, chod převodovky, pohon, avšak nemá vliv na nastavení podvozku a tlumičů. I to je k dispozici za příplatek, ale k tomu se dostaneme později.

Na praktičnost se nezapomnělo

Češi milují kombíky zejména kvůli praktičnosti a velkému kufru. Na nic z toho Golf Variant R nezapomněl. Začněme zavazadelníkem, jenž pojme 605 litrů „v základu“, po sklopení zadní lavice vzroste kapacita na úctyhodných 1.620 litrů s téměř rovnou ložnou plochou, přičemž omezujícím faktorem není ani výška nakládací hrany. Menší praktická úložiště byste kromě kabiny našli i v zavazadelníku, navíc se pod podlahu vejde i plnohodnotná rezerva.

Posaz za volantem jsem si už pochvaloval, ideální pozice se hledá snadno i díky širokému spektru nastavení sedačky a samotného volantu. Potěšující je zužující se středová konzola, takže nemusíte tísnit stehna u sebe, ale můžete se příjemně rozvalit, aniž byste po dlouhých cestách měli otlučené pravé koleno. S výškou 176 centimetrů jsem v autě absolutně v pohodě, ale ani figurant převyšující 190 centimetrů neměl v první řadě s komfortem problém.

+

Ve druhé řadě je to obdobné, byť pravda, že tady už měl vyšší kolega sám za sebou minimální rezervu před koleny. I tak si ale troufám říct, že se Volkswagen popral s obestavěním prostoru na jedničku. Snad jen nepočítejte s tím, že zadní lavice uspokojí i tři urostlé dospělé. Stále jde o kombík kompaktního střihu, což kromě samotného tvaru lavice připomene i stísněný prostor v loktech. Ideálně tedy maximálně pro dva pořádné chlapy. Ti se tu sice neposadí tak pohodlně jako posádka vpředu, díky tvarování a opěrkám si ale stěžovat nebudou.