Clarkson se v The Grand Tour pokusil o Gymkhanu. V jeho stylu...

V pátém díle druhé série The Grand Tour uvidíme hned několik zajímavých scének. Prvně se tu bude Jeremy Clarkson prohánět v ikonickém Subaru po anglické farmě, čímž paroduje Kena Blocka a oblíbenou sérii Gymkhana . Jak ukazují záběry v traileru i historky ze studia, Clarksonovi to nešlo zcela podle představ…

To ale není všechno. James May zamíří na zkušební dráhu Eboladrome, aby tu vyzkoušel novinku v podobě ostrého Volkswagenu Up! GTI . A jak můžeme vidět, autu bude pořádně horko! Chybět nebude ani Richard Hammond, jenž v Dubaji otestuje pásové vozidlo Ripsaw. Dočkáme se i rubriky s celebritami, která se ve druhé sérii po tahanicích s Top Gearem konečně objevila.

Na platformě Amazon Prime bude páté pokračování druhé série dostupné již zítra, tedy 5. ledna. Čekání si můžete zkrátit krátkou ukázkou přiloženou výše.