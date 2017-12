Tohle do Vánoc stihnete: Kupte si kameru do auta!

Testovanou kameru jsme připlácli na čelní sklo naší dlouhodobé atecy a i když ta už v provozu nějaké ty divočejší chvilky zažila (ne vlastní vinou…), s kamerou YI Dash Camera se nám zatím „nepoštěstilo“. Že by to byl ale záběr kvalitní, o to se nebojíme. Díky širokému objektivu se stopětašedesáti stupni (třeba chytrý telefon zvládne nejčastěji něco kolem devadesáti stupňů) kamera bez problému zachytí tři jízdní pruhy, rozlišení se 1296p se zase postará o to, aby neunikly sebemenší detaily.

Velmi šikovná věcička je takzvaný g-senzor. Ten se postará o to, že se automaticky uloží nahrávka před a po kolizi (situaci po nehodě si pak můžete samozřejmě i nafotit). Je to super funkce, o provoz kamery se tak vlastně nemusíte starat, stačí mít zapnuté klasické nahrávání ve smyčce a o případný důkazní materiál nepřijdete.

Osvědčilo se taky propojení s mobilem, YI Dasch kamera se domluví s jablíčkem i androidem. Spojení je přitom jednoduché, po zapnutí kamery se objeví QR kód, ten naskenujete a máte hotovo. A pak už díky položce „album“ můžete vaše úlovky sdílet třeba na FB (tohle kamera zvládne i bez mobilu, disponuje totiž vestavěnou Wi-Fi).

A ještě jednu hodně šikovnou věc tahle kamera umí. Jmenuje se to ADAS (Advanced Driver Assistance System) a v podstatě se jedná o jízdního asistenta, který vás varuje před opuštěním jízdního pruhu, kamera na vás zabliká i tehdy, když hrozí kolize (třeba když před vámi znenadání zastaví auto).

Jak jsme napsali na začátku, kamerku YI Dash Camera pořídíte za příznivé dvě tisícovky. A jenom pro jistotu – o bezejmennou značku nejde, YI patří pod čínské Xiaomi.