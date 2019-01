Toyotě se v Česku loni dařilo, hlásí i nové partnerství

Každý manažer se samozřejmě rád pochlubí dobrými výsledky a grafy s rostoucími křivkami, šéf českého zastoupení Toyoty a Lexusu – Martin Peleška, měl z tohoto pohledu velmi vděčnou pozici. Loňský rok byl totiž pro Toyotu rekordní, konečných 10.338 registrovaných aut znamená meziroční nárůst sedmnáct procent a celkové deváté místo mezi značkami. Toyotě určitě trochu pomohla nová metodika WLTP, s níž bojuje o dost míň než některé zejména evropské značky - jasně, omezenější počet verzí, skoro žádné nafťáky, naproti tomu spousta hybridů… I tak je ale výsledek Toyoty určitě velmi pěkný, u privátních zákazníků pak ještě hezčí – přes pět tisíc „soukromníků“ přineslo Toyotě dokonce bramborovou medaili.

A letos by mohlo být ještě líp, vzhledem k tomu, kolik má Toyota připravených novinek. O nástupu nové RAV4 na český trh jsme už psali, stejně tak víte, že návrat hlásí sedan střední třídy camry . A pak nejočekávanější comeback - Toyota Corolla a hned ve třech karosářských variantách (hatchback, sedan i kombík). A s dvojicí hybridních pohonných systémů (osmnáctistovku doplní ještě dvoulitr). Právě hybridy by měly v letošním roce hrát ještě důležitější roli, české zastoupení předpokládá, že budou tvořit necelou polovinu prodejů (loni to bylo jednatřicet procent). Nemalý cíl, ovšem vzhledem k tomu, že bez nafty se musí obejít i SUV Toyota RAV4, vlastně ani nic jiného než plošnou hybridizaci čekat nelze.

A pak byli na tiskovce ještě sportovci. Třeba Eva Samková i s pejskem nebo moc hezká mladá česká plavkyně Barbora Seemanová , dorazila i beachvolejbalistka Bára Hermannová a skokan na lyžích Roman Koudelka . A nešlo jen o to, že tito olympionici s toyotami jezdí. Společně se sportovci a předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem, oznámila Toyota partnerství právě s českými olympioniky. A rovnou generální, zahrnující i naše paralympioniky. Kromě toho připravilo české zastoupení taky zvýhodněný pronájem dodávek proace pro jednotlivé sportovní svazy, tedy klidně i pro různé mládežnické oddíly. Určitě skvělá věc, doteď si pamatuju, jak jsme na fotbalové zápasy jezdili my, žáčci Sigmy Olomouc, kdy třeba z renaultu pětky vyskákala polovina mančaftu.

A ještě bonbonek – už letos bychom i v Česku měli otestovat novou supru. Hmmm… V Mostě bude nový asfalt a tahle znovuobnovená japonská sportovní legenda… To bude rychlé kolečko!

