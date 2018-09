Turecká rallye po 2. dnu: Vede Tänak, pohřebiště favoritů  

Šance na špičkové umístění skončily pro oba největší favority. Belgičana Thierryho Neuvilla (Hyundai i20 Coupé WRC) vyřadil technický problém a Francouze Sebastiena Ogiera (Ford Fiesta WRC) nevinná nehoda s banálními následky.

Ze hry o vyšší příděl bodů jsou vyřazeni po nehodě také Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) a irskému jezdci Craigu Breenovi kompletně shořel jeho Citroën C3 WRC.

Video

Souboj o světový titul v kategorii WRC 2 dostal nový rozměr. Švéd Pontus Tidemand (Škoda Fabia R5) musel po pátečních defektech a problémech s tlumičem odstoupit ze soutěže. Na prvním místě této kategorie je však další tovární pilot Škoda Motorsport Jan Kopecký. Pokud český jezdec svou pozici v neděli udrží, výrazně se přiblíží titulu mistra světa kategorie WRC 2 pro rok 2018.

Výpadky zahájil Neuville

Rozbíjecí rychlostní zkoušky pokračovaly na Turecké rallye i během sobotního dne, kdy bylo na programu 130,62 kilometrů. Již na úvodní sobotní erzetě (RZ8) se poroučel Neuville (Hyundai) vinou poškozeného zavěšení a poškozeného tlumiče. Suverénně nejrychlejšího času dosáhl Ogier (Ford) a s přehledem šel do vedení soutěže.

Ovšem hned na další rychlostní zkoušce (RZ9) poškodil Francouz tyč řízení. Na přejezdu k dalšímu měřenému testu musel zastavit a zkoušel vůz zprovoznit. „Myslel jsem, že to nedokážeme opravit. Měli jsme obrovský problém uchytit rameno, bylo to hrozně natěsno. Bojoval jsem tak, že už jsem potom neměl ani žádnou energii. Vypadalo to, že pojedeme jen se zadním náhonem, ale kupodivu to fungovalo. Jenom šrouby nebyly správně utažené, takže byla otázka, zda to vydrží,“ líčil Ogier situaci před následující erzetou (RZ10), kterou dokonce vyhrál. Problém byl ovšem v tom, že na start tohoto testu přijel o šest minut později, a tak inkasoval minutovou penalizaci.

Dramatický moment zažil na desáté zkoušce Fin Lappi (Toyota), který se dostal s autem na hranu svahu. Vůz se povážlivě houpal a hrozilo, že spadne. Jezdec opouštěl auto dokonce přes sedadlo spolujezdce. Pár desítek sekund poté, co posádka vylezla, sklouzl vůz ze svahu.

Ogier sklouzl do příkopu

Poté, co vozidla opustila servisní zónu, vydaly se s nimi posádky na druhé průjezdy tří dopoledních rychlostních zkoušek. Ogierův vůz byl po opravě jako nový, ale do cíle RZ11 nedojel. Na konci dvacátého kilometru sklouzl Francouz v pomalé levé zatáčce po pravých dveřích ze svahu a posádka ho vlastními silami nedokázala vrátit na trať. Ogier tak přišel o šanci výrazně zkrátit náskok Neuvilla ve světovém šampionátu. V neděli by měl v soutěži pokračovat, ale do boje o špičku už nemůže zasáhnout.

Nejvíce dramatický okamžik dne se odehrál na přejezdu mezi jedenáctou a dvanáctou zkouškou, kde vzplál vůz irského jezdce Craiga Breena (Citroën C3 WRC) a kompletně shořel. „Nemám ponětí, co se stalo. Už na jedenácté erzetě jsme museli zastavovat kvůli kouři, vinou kterého nebylo v autě nic vidět. Když jsme zastavili a otevřeli dveře, oheň se rozšířil ze zadní části auta a už nešlo nic dělat,“ vysvětloval Breen do kamery zatímco zasahující hasiči se snažili marně uhasit trosky jeho vozu.

Do čela soutěže se po jedenáctém měřeném testu dostal Tänak (Toyota), který byl ještě na začátku soboty až na pátém místě. „Na druhém dnešním testu jsem měl potíže s řízením, ale dalo se s tím jet. Na této soutěži se může stát cokoliv, musíme zůstat ve střehu. Odpoledne jsme měli úplně zničené pneumatiky, taky můj výkon nebyl ideální. Máme jen třináct sekund náskoku na Jari-Mattiho (Latvala), takže se musíme soustředit na to, abychom zůstali na trati,“ vyprávěl v závěru soboty Tänak, který vyhrál dva měřené testy.

Kopecký se dokázal vrátit

Napínavý den má za sebou Jan Kopecký z továrního týmu Škoda Motorsport. Sobotní erzety začal na prvním místě v hodnocení WRC 2, ale praskla mu pravá přední poloosa jeho Fabie R5. „Na desátou erzetu jsme jí raději vyndali a jeli jenom na zadní náhon, takže jsme nabrali obrovskou ztrátu. Na jednu stranu nám štěstí nepřálo, ale na druhou stranu nám podává ruku. Potkaly nás tady zatím velké problémy, ale přesto můžeme bojovat o vítězství,“ říkal Kopecký v cíli sobotního dne.

Po nešťastné erzetě se český závodník propadl na druhé místo za Brita Chrise Ingrama s mankem 1:10,8 sekundy. Ovšem na konci druhého dne soutěže se opět dostal na první příčku. „O tom, jak jsou zkoušky rozbité, svědčí velký počet vozů WRC, které vypadly. Nejhorší místa ovšem chyběla. Když jsou na cestě hluboké koleje, jemný štěrk nebo písek, tak je to v pořádku. Jestliže se ovšem objeví ostré kameny, tak je to slušně řečeno malér. Po každé zkoušce jsme přehazovali přední gumy za zadní a také je točili s rezervními. Člověk musí hodně přemýšlet jak jet,“ popisoval situaci Kopecký.

Na poslední erzetě dne poškodil pravou zadní pneumatiku, ale naštěstí nikoliv fatálně. „Zjistili jsme to až po příjezdu do časové kontroly. Uchází jenom pomalu, takže nevznikl žádný zásadní problém,“ vysvětlil český jezdec. Před závěrečným dnem Turecké rallye má náskok 44,5 sekundy na Itala s rumunskou licencí Simone Tempestiniho. „Už jsme se několikrát přesvědčili, že tady se může stát cokoliv. Když koukám na normální provoz, tak dokud není člověk na rampě, nemůže si být jistý vůbec ničím,“ dodal Jan Kopecký.