Nahlédněte do výroby nové Škody Kodiaq: Jak se montuje čelní a zadní okno

Jak se na výrobní lince montuje čelní sklo a zadní okno na novou Škodu Kodiaq? Podívejte se na to v nejnovějším pokračování seriálu Minuty z výroby od Škodovky.

Mladoboleslavská Škodovka nás pravidelně nechává nahlédnout na výrobní linku v Kvasinách. V novém seriálu Minuty z výroby nám krok po kroku představuje výrobní proces nové Škody Kodiaq. Druhá generace vlajkového SUV značky se oficiálně odhalila už začátkem loňského října, nedávno se nám poprvé dostala do rukou a už brzy ji budeme potkávat i na českých i zahraničních silnicích.

Škodovácký seriál Minuty z výroby nám v minulých dílech ukázal svařování a lakování karoserie i montáž palubní desky, která se do dokončeného barevného skeletu vozu montuje jako jeden z prvních dílů. A teď se automobilka posouvá k další důležité fázi výroby Kodiaqu – montáži čelního a zadního okna.

To se na výrobní lince děje v poměrně brzké fázi celého výrobního procesu, protože stejně jako u palubní desky nebo stropního čalounění by to v pozdějších krocích bylo zbytečně obtížné. A celý proces je překvapivě rychlý. Zkušení dělníci mají hotovo doslova raz dva, přičemž nejdůležitějším požadavkem je pohlídat si šířku spáry. K tomu jim pomáhá jednoduchý kalibrační nástroj.

Ještě rychlejší je montáž zadního okna na páté dveře, protože tento díl je trochu menší a lehčí. Jak to vypadá můžete vidět v novém krátkém videu přímo z výrobní linky. Je to rychlejší, než byste možná čekali.