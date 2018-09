Úpravy hardwaru by se v Německu mohly týkat až 1,3 milionu aut

Reálně by se ale podle odhadu vlády měly dotknout zhruba pětiny z tohoto počtu, uvedla dnes s odvoláním na plány kabinetu veřejnoprávní televize ARD. Celkové náklady na úpravy hardwaru, které mají vést k výraznému snížení škodlivých emisí, se odhadují na 660 milionů eur (16,9 miliardy korun). Majitelé aut by na ně přispívat neměli.

Původní návrh ministra dopravy Andrease Scheuera (CSU) počítal s tím, že by majitelé vozů platili 20 procent z ceny úpravy, která se má pohybovat kolem 3000 eur na jeden vůz. Po jeho dnešním zveřejnění ale Scheuer od tohoto plánu ustoupil a prohlásil, že jeho cílem je, aby majitelé nic platit nemuseli.

Aktuální plány vlády počítají s tím, že by se hardwarové úpravy - tedy především montáž nových katalyzátorů - dotkly majitelů dieselů splňujících ekologické normy Euro 4 a Euro 5, kteří žijí v okolí deseti nejvíce znečištěných regionů v Německu. Tito majitelé by měli tři možnosti - odprodat auto zpět automobilce, vyměnit ho za výhodných podmínek za nové auto, nebo si nechat nainstalovat nový katalyzátor. Pro třetí možnost by se podle odhadu mohlo realisticky rozhodnout kolem 260.000 lidí.

Jestli budou náklady na úpravy hardwaru hradit německé automobilky, zatím není jasné. Dosud totiž takový postup odmítaly. Požadují to naopak ochránci spotřebitelů. Koalice má definitivně rozhodnout v pondělí.

Tlak na politiky, aby předešli zákazům jízdy, které mohou dopadnout na miliony německých řidičů, znovu stoupl začátkem září, kdy soud ve Wiesbadenu rozhodl o zákazech jízdy ve Frankfurtu nad Mohanem. Budou tam kvůli zvýšené koncentraci oxidu dusičitého (NO2) platit od února příštího roku pro dieselové vozy splňující ekologickou normu Euro 4 a starší, jakož i pro benzinová auta norem Euro 1 a Euro 2. Od 1. září příštího roku se zákaz v zóně, která ještě bude stanovena, rozšíří i na auta splňující normu Euro 5.

Frankfurt ale rozhodně není jediným německým městem, které musí řešit podobný problém. Čistota ovzduší se sice ve spolkové republice postupně zlepšuje, přes 60 měst ale stále ještě překračuje povolené maximální koncentrace NO2. Částečný zákaz jízdy starších dieselových aut, která k překračování limitů přispívají nejvíce, už platí v Hamburku a nevyhne se zřejmě ani dalším velkoměstům, jako je Mnichov nebo Stuttgart.

Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí zemře v Německu ročně asi 6000 lidí předčasně na nemoci srdce a krevního oběhu vyvolané NO2. Už v malých koncentracích může oxid dusičitý dlouhodobě vést k těžkým následkům.