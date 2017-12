Velký přehled nových aut pro rok 2018. Na co se můžete těšit?

Rok 2017 už je skoro celý za námi, a tak je potřeba hledět kupředu, do nadcházejícího roku. Jestliže v uplynulém roce jsme se dočkali množství nových automobilů, rok 2018 nebude jiný. Napočítali jsme takřka 100 nových modelů, které se v nadcházejícím roce představí nebo začnou prodávat. Jaké to budou?

Těšit se můžeme hlavně na novinky z dílny prémiových automobilek. Audi mezigeneračně obmění modely A1, Q3 i A6, navíc rozšíří rodiny SUV o další dva zástupce, elektrický e-tron a luxusní Q8. Počítá se také s novými sportovně laděnými vozy, RS 5 Sportback, SQ2 nebo modernizovaným TT. Do prodeje pak vstoupí již představená A7 Sportback.

U konkurenčního BMW to nebude jinak, také Mnichov vsadí na SUV. Postupně bude obměněna X4 a X5, navíc se začne prodávat crossover X2 a před koncem roku bude představeno luxusní SUV X7. U modrobílé vrtulky to ale bude rovněž ve znamení sportovních aut, těšit se můžeme na novou Z4 a řadu 8, přijde i modernizovaná i8, doplňující nabídku o Roadster.

Mercedes-Benz má zase v plánu novou generaci legendárního offroadu G, která se představí již na lednovém autosalonu v Detroitu. Počítá se také s novou generací hatchbacku A a MPV B. A údajně přijde i čtyřdveřový model na bázi Mercedes-AMG GT. První zákazníci se pak dočkají hypersportu Mercedes-AMG Project 1 s technikou z Formule 1.

Luxusní novinky ale můžeme hledat ještě o stupeň výše. Rolls-Royce začne prodávat nový Phantom a představí napjatě očekávané SUV, dosud známé jako projekt Cullinan. Bentley zase první zákazníkům předá novou generaci Continentalu GT, na jejíž bázi bude odvozen i nástupce sedanu Flying Spur. Bentayga pak rozšíří nabídky o plug-in hybridní verzi.

Taková auta ale nejsou pro každého, a tak se zaměřme i na vozy mainstreamových značek. Živo bude mezi kompakty, pracuje se na novém Fordu Focus, Mazdě 3 a Kie Cee’d, přičemž minimálně korejskou novinku uvidíme na ženevském autosalonu v březnu 2018. Hyundai zase předá první kusy pětidveřového i30 fastback.

Ještě více novinek se dočkáme mezi malými vozy. Hovoří se o příchodu nových generací Opelu Corsa a Peugeotu 208, Škoda Fabia zase projde modernizací, zatímco Fiesta rozšíří portfolio o sportovně laděné provedení Active. A na trh přijdou i nové malé hot hatche, tříválcový Ford Fiesta ST a Toyota Yaris GRMN s kompresorovou osmnáctistovkou. A kdybyste hledali jinak velký hot hatch, na výběr budou mini Volkswagen Up! GTI a kompaktní Mégane RS.

Sportovat ale budou i SUV. Seat přijde s vrcholnou verzí Atecy, modelem Ateca Cupra, zatímco Škoda pracuje na Kodiaqu RS a podle některých zpráv i na Karoqu RS. Porsche začne prodávat nový Cayenne a dočkáme se také faceliftu Macanu.

To ale nejsou všechna chystaná SUV. Volkswagen v dubnu ukáže třetí generaci Touaregu a pomocí nového T-Crossu vstoupí do segmentu malých SUV. Citroën v Evropě začne v druhé polovině roku prodávat C5 Aircross, který už je nabízen v Číně. Už v lednu se pak dočkáme na českém trhu druhé generace Dacie Duster, na začátku roku k nám dorazí i Volvo XC40.

Kdo by ale chtěl nějaké odolnější auto do terénu, bude mít hned několik možností. O novém géčku už řeč byla, do prodeje navíc vstoupí nový Jeep Wrangler a světu by se mělo představit i nové Suzuki Jimny a konečně též nástupce legendárního Land Roveru Defender. Zaujme i příchod již představeného Land Roveru Discovery SVX, osmiválcového auta přizpůsobeného jízdě mimo zpevněné cesty.