Trumpova vláda ruší pokuty za emise. Dlouhodobě se však mnoho nezmění

Návrh zákona o americkém rozpočtu, který schválila tamní vláda a teď už čeká jen na všechny patřičné podpisy včetně podpisu prezidenta Donalda Trumpa, zavádí zásadní změny ve flotilových emisních limitech pro automobilky působící na americkém trhu. Konkrétně – mimo jiných změn – ruší pokuty za nadlimitní emise.

Tím v podstatě činí limity spotřeby, a tedy emisí CO2, určené standardy CAFE (Corporate Average Fuel Economy) bezzubými. Spolu s tím se také stávají bezcenné emisní kredity, které automobilky s příliš vysokým flotilovým průměrem spotřeby nakupovaly od firem vyrábějících pouze elektromobily, jako je Tesla. Ta každoročně na kreditech utržila stovky milionů dolarů.

Už se ví, jak to bude s motory ostrých BMW a normou Euro 7. Jsou to dobré zprávy Marek Bednář Novinky

Pro Teslu to tedy znamená vyschnutí jednoho z toků peněz, přinejmenším dočasně. Proč dočasně? Donald Trump nebude u moci věčně a je dost dobře možné, že jeho nástupce všechno zase zavede v platnost.

Právě proto je také namístě opatrnost po stránce toho, co budou ve střednědobém a dlouhodobém horizontu automobilky v USA nabízet. Auta, jejich verze a motory, které vstoupí na trh, se plánují několik let dopředu; automobilky už teď ví, co budou prodávat v letech 2028–2030, jen si tyto informace bedlivě střeží.

Omezení svobody pohybu kvůli emisím? Kontroverzní daň neušetří nikoho Marek Bednář Novinky

V USA jsou prezidenti voleni na čtyřletá funkční období a jeden člověk může úřad zastávat jen dvakrát. Pokud se tedy nezmění ústava, Donaldu Trumpovi skončí období v roce 2029 a znovu kandidovat nebude moci. Kdo bude jeho nástupcem a jak se bude stavět k otázce nuceného snižování emisí, je zatím ve hvězdách.

Že tedy automobilky na základě čerstvého rozhodnutí americké vlády zcela ustoupí od elektromobilů, je velmi nepravděpodobné. Na druhou stranu, v posledních měsících jsme svědky postupného útlumu plánů na houfný přechod na elektromobilitu – ovšem to kvůli zákaznickým preferencím spíš než nějakému rozvolňování pravidel shora.

Během následujících pár let však přesto možná uvidíme větší podíl objemných spalovacích motorů v amerických portfoliích různých automobilek, nebo alespoň pomalejší tempo downsizingu. Za pět, šest let však může přijít rázný konec všemu, co není hybridní.

Toto video je zdarma dostupné pro registrované. Registrovat Už mám registraci. Přihlásit se Martin Vaculík a RAM 1500 s novým šestiválcem Hurricane. Nahradí poctivé V8 Hemi? • Zdroj: auto.cz

zdroj: Carbuzz | zdroj foto: Cadillac, Lexus | zdroj videa: Auto.cz