Soumrak autosalonů pokračuje. Volvo vynechá i autoshow v Ženevě

S blížícím se letošním ročníkem pařížského autosalonu se stále více ukazuje, že tradiční automobilové výstavy jednotlivé výrobce už moc netáhnou. Vždyť letošní ročník kdysi největšího autosalonu světa vynechá Fiat, Ford, Nissan či Volkswagen, tedy samé klíčové značky. Ženevský autosalon se trendu klesajícího zájmu automobilek o autoshow zatím vyhýbal, to už ale také přestává platit.

Už na letošním ročníku chyběl Opel, který svoji neúčast vysvětloval především tím, že by na výstavišti neměl prezentovat co nového. To v příštím roce bude v Palexpu chybět stánek Volva, které má jiné důvody. Jeho vedení chce zkrátka prezentovat auta jinak.

vysvětluje toto rozhodnutí Björn Annwall, senior vice prezident Volva pro strategii, značku a prodej.

Volvo tak pokračuje ve své strategii opouštění klasických výstav. Už v roce 2015 vynechalo frankfurtský autosalon a od té doby razilo cestu své prezentace jen na jedné velké výstavě ročně na daném kontinentu – v Evropě padla volba na Ženevu. Naopak další tradiční výstavy ve Frankfurtu či Paříži vynechávala, na Mondial de l’Auto ostatně nebude ani letos. Místo toto se značka rozhodla prezentovat svá auta na menších výstavách, případně vlastních akcích, na nichž bylo snazší oslovit cílovou skupinu zákazníků.

Do budoucna ale automobilka návrat do Ženevy nevylučuje.prohlašuje Annwall.

Jestliže se tak v poslední době zdálo, že ženevský autosalon zájem automobilek o sebeprezentaci jako jiné výstavy netrápí, v budoucnu se to může změnit. A tak i v Palexpu mohou mnozí výrobci chybět jako na jiných tradičních autosalonech. Letos v Paříži vedle výše zmíněných nebude zastoupen ani Jeep, Subaru či Mazda, na lednové autoshow v Detroitu zase neuvidíme stánek ani jedné značky německého prémiového tria, Audi, BMW i Mercedes-Benz se výstavu rozhodly vynechat. Autosalon NAIAS totiž termínově koliduje s výstavou elektroniky CES v Las Vegas, kde výrobci předvádějí své technické novinky. BMW pak též oznámilo, že na domácím frankfurtském autosalonu se bude v roce 2019 prezentovat výrazně komorněji než v předchozích letech.