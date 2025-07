Za 160 km/h vězení. Řidič dostal pouta jen minuty poté, co začal platit přísnější zákon

Americký stát Florida čerstvě výrazně zpřísnil postihy za překročení nejvyšší dovolené rychlosti, a to tak, že přidal trest odnětí svobody. Ovšem, učinil tak poměrně kuriozním způsobem, který je v některých případech extrémně přísný.

„Nebezpečné výrazné překročení rychlosti“ je přestupek definovaný překročením rychlosti o 50 mph, tedy 80 km/h, anebo jízda rychlostí 100 mph (161 km/h), když při tom řidič ohrožuje bezpečnost ostatních, nějaký majetek nebo omezuje provoz jiných vozidel. Za to řidiči od 1. července hrozí odnětí svobody až na 30 dnů v případě, že je soudem shledán vinným.

Na floridských dálnicích je limit 70 mph (113 km/h), takže fixní hranice rychlosti 100 mph znamená, že stačí překročit sedmdesátimílový limit o 30 mph (48 km/h) a už vám hrozí vězení. Pro srovnání, v Česku za stejné překročení rychlosti mimo obec hrozí pokuta 2500–3500 korun a 4 trestné body, nic víc.

Dokonce i Švýcarsko, které je známé vězením za překračování rychlosti, není tak přísné. Na rychlostních silnicích a dálnicích, kde je limit 100, resp. 120 km/h, tam hrozí vězení až za překročení rychlosti o 80 km/h nebo více, tedy za 180, resp. 200 km/h. To vězení sice není na nanejvýš 30 dnů, nýbrž nejméně na rok, ale můžete jet rychleji, aniž by vám vůbec hrozilo.

Zaplatil jsem pokutu a mám z toho radost. Policie hlídá i to, co mě samotného štve Marek Bednář Bezpečnost

Např. Španělsko také řidiče zavírá za překročení rychlosti, ale hranice jsou podobné jako ve Švýcarsku. Vězení od 3 do 6 měsíců navíc ke ztrátě řidičáku na 1 až 4 roky hrozí za jízdu o 60 km/h nad limit ve městě a 80 km/h mimo něj.

Samozřejmě, posouzení, zda jízda rychlostí vyšší než 100 mph na Floridě byla ohrožením bezpečnosti ostatních, je na soudu. Úřad šerifa okrsku Orange nicméně na síti X zveřejnil případ, kdy byl řidič přistižen při jízdě 104 mph (167 km/h) tři minuty po půlnoci 1. července, tedy tři minuty po začátku platnosti zákona. Navzdory drobnému překročení hranice 100 mph a čerstvé platnosti zákona je řidič na videu vidět s pouty na rukou.

Did you know that driving over 100mph in Florida can land you in jail?



The new Super Speeder law means you can be arrested and go to jail if you're caught going over 100 miles per hour anywhere - or driving 50 miles per hour above the posted speed limit.



At 12:02 a.m. on… pic.twitter.com/34t3BxZN0c