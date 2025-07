TEST Audi RS Q8 performance 4.0 TFSI – Lamborghini z Bratislavy

Výbava základní sestavy

mimo jiné boční a zadní okna z termoizolačního skla, multifunkční RS kožený vyhřívaný volant, Audi pre sense front, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru, parkovací asistent s parkovacím systémem plus, Audi connect navigace & infotainment, Audi music interface, Audi phone box, Bang & Olufsen 3D Premium Sound System, MMI navigace plus s MMI touch response, Audi virtual cockpit, klimatizace automatická 4zónová, 22palcová kola, přední sportovní sedadla plus, adaptivní sportovní pneumatický podvozek, brzdy RS karbon-keramické s leskle antracitově šedými brzdovými třmeny, řízení všech kol, pohon všech kol quattro se samosvorným mezinápravovým diferenciálem, elektricky nastavitelná sedadla vpředu s paměťovou funkcí a odvětráváním, světlomety Matrix LED s LED zadními světly, čelní sklo z termoizolačního skla, elektricky nastavitelný sloupek řízení, alarm a další