Výrobce Humvee je na prodej. Mezi zájemci jsou General Motors i FCA Group!

Kořeny AM General lze skrze řadu různých společností, mezi nimiž figurují i Willys-Overland, Kaiser-Jeep nebo American Motor Corporation, vysledovat až do počátku dvacátého století.

Pod svým současným jménem tato firma vystupuje od počátku sedmdesátých let dvacátého století, kdy ji právě American Motor Corporation oddělila od značky Jeep jako výrobce armádních a užitkových vozidel. V její historii díky tomu vedle terénních a nákladních vozů figurují i autobusy a trolejbusy.

Od osmdesátých let dvacátého století je pak AM General nerozlučně spojena s tzv. vysoce mobilním víceúčelovým kolovým vozidlem (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), které se následně proslavilo jako Humvee a na počátku devadesátých let se proměnilo v civilní Hummer

V současnosti patří AM General pod křídla Renco Group a podle informací, které zveřejnila agentura, byla investiční banka Macquarie Group Ltd pověřena vyhledáním potenciálních zájemců o odkoupení právě výrobce slavných vojenských vozidel Humvee.

Podle neoficiálních informací jsou mezi potenciálními účastníky nabídkového řízení společnosti General Dynamics, Oshkosh Corp a BAE Systems PLC, které se rovněž specializují na armádní vybavení. Vedle nich se pak o AM General údajně zajímají i koncerny General Motors a Fiat Chrysler Automobiles.

Společnost AM General má nový majitel získat za více než dvě miliardy amerických dolarů. Nemá se přitom jednat o podnik, který bojuje s nedostatkem zakázek, ale firmu, která se může pochlubit například kontraktem na 2800 nových ambulancí M997A3 (HMMWV) v hodnotě kolem 800 milionů amerických dolarů, uzavřeným v září letošního roku.

V loňském roce pak společnost AM General obdržela v rámci rozsáhlejší dohody o zahraničním vojenském prodeji smlouvu o dodávce HMMWV v provedení nosič zbraňových systémů, transportér a ambulance do Afghánistánu, Iráku, Ukrajiny, Jordánska, Slovinska, Bahrajnu, Kolumbii, Bosny a Keni.