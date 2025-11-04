Předplatné
Nový Renault Twingo unikl těsně před premiérou! Je přesně tak roztomilý, jak čekáte

Nová generace legendárního městského vozu se promění v dostupný elektromobil. Na svět tahle dlouho očekávaná novinka unikla ještě před světovou premiérou.

První Renault Twingo dodnes patří mezi nejkultovnější malá auta. Krabička s polokulatými předními světlomety se světu představila již v říjnu 1992, přesto v původní podobě přežila až do roku 2007, kdy ji nahradil pohledný, avšak celkově méně šarmantní a prodejně úspěšný nástupce. S ohledem na celosvětový úspěch novodobého Fiatu 500 se k retro designu přihlásil i Renault, který již čtvrtou generací twinga odkazuje právě na první vydání.

O novince se již několik let hovoří jako o nejlevnějším elektromobilu od Renaultu. Duchovně naváže na taktéž „reinkarnované“ Renaulty 4 a 5 E-Tech s designem, který jasně sahá do minulosti. Oficiální premiéra Renaultu Twingo má sice proběhnout čtvrtek 6. listopadu, první snímky malého elektroauta ovšem na veřejnost unikly již teď.

Novinka s charakteristickými předními světlomety, které mimochodem trochu připomínají technicky spřízněný Nissan Micra vycházející ze zmíněného Renaultu 5 E-Tech, se proti originálu odlišuje především dvěma páry dveří. Samotné estetické ztvárnění exteriéru představuje moderní variaci na design prvního Renaultu Twingo. Samozřejmostí jsou krátké zadní i přední převisy, díky nimž bude vnitřní prostor s ohledem na délku pod čtyřmi metry nadstandardní.

Bazar Renault Twingo

Interiér je podle prvních záběru jednoduchý, ale hravý. Nechybějí hned dva displeje, s ohledem na nízkou cenu příjemně překvapí fyzické ovladače ventilace. Ty jsou přitom v rámci šetření často nahrazovány nepraktickými piktogramy na středové obrazovce.

Očekávaná cena se má pohybovat okolo 20 tisíc eur, což je v českých podmínkách necelý půl milion korun. Na rozdíl od větších a dražších sourozenců dostane twingo zřejmě levnější trakční akumulátor typu LFP (lithium-železo-fosfát), které jsou ovšem odolnější vůči degradaci i případnému zahoření. Očekávány maximální dojezd se bude pohybovat okolo 300 kilometrů, což je u primárně městského elektromobilu dostatečná hodnota.

Zdroj: Cochespias, Autoexpress, foto: Cochespias a Renault, video: auto.cz

