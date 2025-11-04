Jediný český hybrid za méně než 500.000 Kč je konečně v prodeji! Má i stahovací střechu
Toyota Aygo X se v modernizovaném provedení s hybridním pohonem začíná prodávat. Do půlmilionu korun koupíte hned dvě provedení a k mání je i ve verzi „skoro-kabrio“ s plátěnou stahovací střechou.
Co je to za nesmysl, když Škoda Fabia (zatím?) hybrid nenabízí? Pokud by nabízela, určitě by nestál tak málo. Jediný český hybrid za méně než půl milionu korun pochází i tak trochu z Japonska – je to Toyota Aygo X, kterou začala nedávno vyrábět kolínská fabrika této značky. Čerstvě vstoupila do předprodeje.
Místo litrového motoru však má pod kapotou patnáctistovku s hybridem, což samozřejmě znamená zvýšení cen. Pořád ho však koupíte do půl milionu korun, a to hned ve dvou verzích. Základní výbava Active začíná na 469 tisících korun, druhá nejlevnější Comfort přijde na nejméně 489 tisíc korun.
|Toyota Aygo X Hybrid - České ceny
|Motorizace
|1,5 Hybrid 116 k
|Výbava
|Cena
|Active
|469.000 Kč
|Comfort
|489.000 Kč
|Style
|529.000 Kč
|paket Smart
|17.000 Kč
|Executive
|594.000 Kč
|paket JBL
|14.000 Kč
|plátěná střecha
|27.000 Kč
|GR Sport
|619.000 Kč
|paket JBL
|14.000 Kč
Co za tyhle peníze dostanete? Active má automatickou klimatizaci, 17“ plechová kola s poklicemi, přední elektrická okna, infotainment Toyota Touch 3 s 9“ displejem a bezdrátovým zrcadlením smartphonu, couvací kameru, 6 airbagů, asistent pro sjíždění prudkých kopců i rozjezdu do kopce a armádu jízdních asistentů a hlídačů Toyota T-Mate. Obsahuje adaptivní tempomat se schopností zastavení i rozjezdu, samočinné nouzové brzdění, hlídač jízdních pruhů, automatická dálková světla, nouzový asistent řízení a řadu dalších prvků. Druhý stupeň Comfort přidává 17“ litá kola, vyhřívání předních sedadel či osvětlení kufru.
Nad půlmilionem je verze Style za cenu od 529 tisíc korun, která přidává LED světlomety, LED přední mlhovky, dvoubarevné lakování karoserie, dálkové spouštění klimatizace, zatmavená zadní okna, elektricky sklopná zrcátka, dálkové ovládání klimatizace či startovací tlačítko.
Provedení Executive s cenou od 594 tisíc korun nabízí navíc bezklíčový přístup, 18“ kola, automatickou dvouzónovou klimatizaci s technologií čištění a zvlhčování vzduchu, parkovací čidla, sedačky částečně ze syntetické kůže či infotainment Toyota Smart Connect s 10,5“ displejem.
Vrcholná výbava GR Sport za cenu od 619 tisíc korun nabízí navíc k Executive broušená 18“ kola, černou kapotu, sportovnější masku chladiče, sedačky v kombinaci umělé kůže a semiše Dinamca – ovšem se stále stejným designem, bočním vedením i pevnou opěrkou hlavy – a hlavně tužší tlumiče i pružiny se speciálním laděním.
K verzi Style je možné připlatit 17 tisíc korun za paket Smart, který obsahuje bezklíčový přístup a parkovací čidla. Pro verze Executive a GR Sport je dostupný paket JBL za 14 tisíc korun, který přidává lepší audiosystém s 300W zesilovačem a subwooferem. Tento paket ovšem zmenší kufr ze standardních 231 litrů na 189 l. K verzi Executive s paketem JBL je možné připlatit 27 tisíc korun za plátěnou stahovací střechu.
Jedinou dostupnou motorizací je zmíněná hybridní patnáctistovka, tedy atmosférický tříválec s elektromotorem o celkovém kombinovaném výkonu 116 koní (85 kW). Na stovku zrychlí za 9,2 sekundy a má spotřebovávat 3,7-3,9 litru benzinu na 100 km.
