Závodník má doma vzácné Pagani Zonda R. Doslova, ze sporťáku udělal zeď v bytě  

Argentinec Pablo Pérez Companc patří mezi zabezpečené závodníky, kteří mohou sem tam utratit peníze i za věci, o kterých si můžou běžní smrtelníci nechat jen zdát. Nejenže vlastní krásný byt s výhledem na moře a jednu z miamských pláží, ale navíc si nyní pořídil vskutku originální designový prvek. Namísto klasické zdi totiž postavil supersport Pagani Zonda R

Instalaci měla na starost brazilská společnost Artefacto, která připravila vše od úvodního návrhu až po závěrečnou montáž na nosníky z hliníku a uhlíkových vláken. Kolem celého automobilu pak byl byt zařízen, osvětlen a barevně doplněn.

Zonda R patří mezi aerodynamicky nejvyspělejší vozy a pohonná jednotka je jen třešničkou na dortu. Bavíme se o dvanáctiválci AMG s objemem 6 litrů, jenž poskytuje výkon přes 700 koňských sil a maximální rychlost šroubuje na 350 km/h.

Že by byl hřích takové auto pověsit doma „na zeď“? To si uvědomuje i Pablo. Nejenže by to se vší technikou v útrobách bylo podstatně náročnější, ale hlavně by to postrádalo smysl. Pagani Zonda R v bytě tak není jedním z patnácti zhotovených kousků, které lze vidět v kolekcích movitých sběratelů. V tomto případě jde o jednorázovou záležitost tvořenou ve spolupráci s vedením automobilky, Pérez Companc vše vysvětlil i na svém Instagramu.

uvedl Pérez ke své originální ozdobě bytu.