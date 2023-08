Autodoplňky, které sednou do staršího i nového auta. Vybrali jsme pouze neotřelé doplňky, které nekoupíte na každém rohu. Ceny se pohybují od 50 po 1100 Kč.

Za málo peněz hodně muziky, to platí pro náš výběr vychytávek do auta. Věci, které stojí pár korun, ale zjednoduší život. Všech 5 věcí z našeho výběru koupíte levně třeba v internetových obchodech Amazon, Wish nebo Aliexpress. Většinu seženete i v českých obchodech s kratší dodací lhůtou, ale vyšší cenou.

Kladívko na okna + nůž na pásy

Amazon • Aliexpress • Wish • Cena od 50 Kč vč. dopravy

Kladivo a zároveň nůž na bezpečnostní pásy vám může zahránit život. Obsahuje kovové kladivo pro rozbití autoskla v nouzové situaci. Je vhodné i pro další dopravní prostředky. Kromě toho je malé, praktické a nezabírá místo.

Výplň mezery mezi sedadlem a tunelem

Amazon • Aliexpress • Wish • Cena od 100 Kč vč. dopravy

Univerzální výplň mezery mezi sedadlem a středovým tunelem sedne do většiny aut díky použití elastického materiálu. Už nikdy pak nebudete muset z úzké mezery lovit drobnosti, které vám třeba při nasedání vypadnou z kapes. Otvory nezakrývají zámky bezpečnostních pásů, takže je možné pás normálně používat. Některé výplně obsahují také kapsy pro uložení drobností.

Video se připravuje ...

Stolek na notebook nebo tablet

Amazon • Aliexpress • Wish • Cena od 250 Kč vč. dopravy

Ideální prvek mobilní kanceláře pro digitální nomády, studenty, ale i děti. Některé stolky na počítač jsou zároveň brašnou a držákem na jídlo a pití. Lze je připevnit na volant (rozhodně ne za jízdy!) i zezadu na přední sedadla. Instalace je snadná a sklon může být nastavitelný. Držáky s organizéry se prodávají také na tablety.

Ochranný přehoz na zadní sedadla, hodí se nejen pro psy

Amazon • Aliexpress • Wish • Cena od 300 Kč vč. dopravy

Bez podobného přehozu na zadní sedačky si už nedokážu cestování se psem představit. Nejenže chrání před znečištěním, ale pes je v něm také klidnější. Když pes necestuje, plachta stále chrání prostor zadních sedadel třeba při převážení špinavých předmětů.

Prošívané podlahové koberce na míru

Amazon • Aliexpress • Wish • Cena od 1100 Kč za set, vč. dopravy

Opotřebovaná podlaha v autě se neřeší snadno, můžete ji ale ochránit těmito koberci. Levné a luxusně vypadající řešení. Koberce se prodávají přesně tvarované na téměř všechna auta a v mnoha barvách. Lze je koupit od jednoho kusu až po sadu na celé auto.