Akcionář Tesly prozradil detaily k Cybertrucku, produkční verze bude menší

Na začátku výroby by měly být k dispozici dvě verze, včetně modelu Performance se třemi elektromotory.

Elektrický pick-up Tesla Cybertruck se po řadě odkladů konečně chystá do výroby. Automobilka sice drží detailní informace o dlouho očekávaném modelu pod pokličkou, nyní s nimi ale na veřejnost vyrukoval jeden z akcionářů, který by měl mít k automobilce poměrně blízko. Jako vždy se ale vyplatí brát informace s lehko dávkou skepse.

Oním akcionářem je Matthew Donegan-Ryan, který se zúčastnil nedávné akce Tesla’s Investor Day. Zde se měl dát do řeči s vysoce postavenými lidmi z Tesly, od kterých se měl údajně dozvědět nové věci o produkčním Cybertrucku, které zatím automobilka nikde veřejně nekomunikovala. Opět tedy platí, že jde o nepotvrzené zprávy.

Video se připravuje ...

Hned na úvod přitom stojí za zmínku, že produkční verze by měla být ve srovnání s konceptem zhruba o 5 procent menší. Cybertruk s délkou cca 586 cm, šířkou 231 cm a rozvorem 386 cm by tak mohl být dokonce menší než Ford F-150 Raptor. Údajně však nabídne více prostoru, včetně větší korby.

Na začátku výroby bychom se také měli dočkat rovnou dvou variant, přičemž ani jedna nenabídne pouze jeden elektromotor. Základ by měla tvořit tvořit verze Dual Motor, tedy se dvěma elektromotory, se kterou se dlouhodobě počítalo. Ve verzi Performance by pak Cybertruck měl údajně nabídnout rovnou tři elektromotory, jak uvádí Donegan-Ryan.

Elon Musk, CEO značky Tesla, měl přitom v minulosti naznačit, že vrcholná verze modelu Cybertruck by měla dostat rovnou čtyři elektromotory. Možná se ale později dočkáme nového vrcholu nabídky. Verze se třemi motory by zatím alespoň odpovídala konfiguraci modelu Tesla Model S/X ve verzi Plaid.

Donegan-Ryan navíc tvrdí, že by měl Cybertruck ve všech verzích nabízet řízení zadní nápravy, vzduchový podvozek s nastavitelnou světlou výškou nebo pět sedadel. Prostřední sedadlo v přední řadě, o kterém se dříve mluvilo a které by učinilo kabinu šestimístnou, se tak zřejmě do kabiny menšího pick-upu vtěsnat nepodařilo.

Video se připravuje ...

Podobně jako v Tesla Model 3 by palubní desce měla dominovat pouze velká středová obrazovka infotainmentu, která bude zobrazovat veškeré důležité informace. Její úhlopříčka by přitom měla vyrůst až na 18,5 palce, což by z ní dělalo největší obrazovkou použitou v elektromobilu Tesla.

Doneghan-Ryan zmiňuje také 48V architekturu nebo přenesení integrované světelné rampy z konceptu do produkčního vozu. Stále je však potřeba brát jeho nové informace s určitým odstupem. Na jejich potvrzení či vyvrácení už snad ale nebudeme muset čekat příliš dlouho. Výroba by měla odstartovat v tomto roce, pravděpodobně kolem léta. Naplno se ale nejspíš rozběhne až v příštím roce.