Tesla modernizovala modely S a X, volitelně nabídnou i kulatý volant

Automobilka Tesla se v mnoha ohledech vymyká zvykům běžných automobilek. Jednou z výjimek je i absence velkých faceliftů, místo kterých Tesla průběžně představuje různá menší i větší vylepšení. Jednu várku novinek pak vypustila do světa prostřednictvím Twitteru i v tomto týdnu.

Inovace se tentokrát týkají vrcholných modelů, tedy sedanu Tesla Model S a SUV Tesla Model X. U obou se přitom zákazníci mohou těšit na novou barvu Ultra Red, jedinou červenou v nabídce, která ovšem v Česku vyjde na nemalých 85.300 Kč.

Video se připravuje ...

Nové je také střešní okno, respektive jeho materiál. Nově by mělo propouštět do kabiny až pětinásobek světla, ovšem při stejné úrovni UV ochrany. Kabina by tak měla působit vzdušněji, díky nižší hmotnosti skla však automobilka slibuje i snížení těžiště a tím pádem lepší ovladatelnost.

U vrcholných modelů Plaid, které ohromují svými parametry, automobilka instaluje nové brzdové destičky. Ty by měly lépe odolávat vyšším teplotám, takže nabídnou celkově lepší brzdný výkon i při sportovnější jízdě a delším namáhání.

Video se připravuje ...

Poslední inovace se týká kabiny, ve které si zákazníci mohou vybrat mezi tzv. yoke volantem ve tvaru kniplu, který byl terčem poměrně časté kritiky, a klasickým kulatým volantem. Rozhodně tak půjde o vítanou změnu, mnozí v ní už ale ani nedoufali. Musk totiž na Twitteru v minulosti odmítal, že by se ke kulatému volantu ještě vrátil.

Na závěr dodejme, že Tesla Model S Dual Motor startuje na českém trhu od 2.877.900 Kč, Model S Plaid pak od 3.465.900 Kč. Za Teslu Model X Dual Motor zákazníci zaplatí od 3.080.900 Kč, verze Plaid pak startuje od částky 3.551.900 Kč.