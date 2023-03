Aston Martin DBX707 míří do formule 1, představí se již tento víkend

Již tento víkend odstartuje v Bahrajnu nová sezóna formule 1, během které se na trati kromě samotných formulí objeví i nové „asistenční“ vozy. Ty přitom na základě smlouvy s FIA z roku 2021 opět dodají společnosti Aston Martin a Mercedes-AMG.

Britská automobilka vyšle na trať známý Vantage Safety Car, který známe již z minulé sezóny. Novinkou je ovšem sportovně naladěné SUV DBX707, které bude na trati plnit úlohu tzv. Medical Car. Oba vozy přitom dostanou tradiční zbarvení inspirované formulemi týmu Aston Martin, za který letos nastoupí jezdci Fernando Alonso a Lance Stroll.

Aby mohly oba vozy náležitě plnit své povinnosti, dostaly několik úprav. Kromě výrazného osvětlení jde například o komunikační techniku nebo FIA homologované sedačky s šestibodovými pásy. SUV DBX707 je navíc vybaveno hasicími přístroji, lékařskými batohy a nechybí ani defibrilátor.

Posádka vozů by měla mít přístup k systému traťových komisařů a měla by být v kontaktu s lidmi řídícími závod. Posádka navíc budou moci kontrolovat biometrická data jezdců a současně koukat na živý televizní přenos závodu. V případě krizové situace by tak mohly vyjet na trať podstatně rychleji, jakkoliv všichni doufají, že jejich zásahy nebudou příliš třeba.

Dodejme, že za volantem sportovního kupé v roli Safety Car bude sedět Bernd Mayländer, za volant sportovně střiženého SUV pak usedne Alan van der Merwe. Oba vozy by měly mít premiéru právě během nadcházejícího závodu v Bahrajnu, který se pojede v neděli 5. března.

Mercedes-AMG zatím vozy pro novou sezónu nepředstavil, můžeme však připomenout, že roli Safety Car plnil v loňském roce Mercedes-AMG GT Black Series. Jako Medical Car pak sloužil model AMG GT 63 S 4-Door Coupe.