Audi oficiálně zvažuje stavbu vlastního pick-upu

Když Markus Duesmann, CEO značky Audi, dostal během nedávné výroční konference od jednoho z přítomných novinářů dotaz, zda značka nezvažuje pick-up, zazněla pro všechny překvapivá odpověď: „Nemohu slíbit, že ho postavíme, ale zvažujeme to,“ cituje slova šéfa značky britský Autocar.

Tohle zvažování přitom evidentně není žádnou krátkodobou záležitostí. Deusmann totiž vzápětí naznačil, že bychom se již poměrně brzy mohli dočkat nového pick-upu se čtyřmi kruhy ve znaku alespoň ve formě konceptu. „Vlastně vám možná něco – ne za moc dlouho – představíme,“ cituje slova šéfa značky Autocar.

Pro značku Audi by se jednalo o vůbec první pick-up, k jehož realizaci by mohla přistoupit hned dvěma způsoby. Tím prvním by mohlo být využití platformy nového VW Amarok, sdílené s Fordem Ranger, díky čemuž by vůz zřejmě nabídl vysokou odolnost, dobré terénní schopnosti a klasické spalovací motory, včetně šestiválců.

Oproti klasickým pick-upům VW/Ford by přitom model od Audi zřejmě nabídl výraznější design, hodnotnější materiály v kabině a možná i zajímavější technologickou výbavu. Je však otázkou, jaké možnosti by platforma nabízela a hlavně jak by vůz zapadal do futuristické koncepce značky.

Další možností by proto mohlo být využití koncernové elektrické platformy, pravděpodobně MEB nebo PPE, na které by Audi mohla postavit čistě elektrický pick-up. Ten by sice nebyl tak robustní a odolný, lépe by však odpovídal filosofii značky a mohlo by jít o zajímavou konkurenci k modelům jako je Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, GMC Hummer EV nebo chystaná Tesla Cybertruck.

Zatím se tedy pohybujeme čistě ve světě spekulací, rozhodně však bude zajímavé sledovat, s čím se značka (alespoň v rámci konceptu) pochlubí. Na druhou stranu bychom si ale neměli s produkční verzí vozu dělat moc velké naděje. Historie prémiových pick-upů totiž není zrovna oslnivá.

Například v zámoří se značka Lincoln snažila dvakrát nabídnout prémiovou verzi populárních pick-upů Ford F-150, modely Blackwood však nikdy pořádně neuspěly. Mercedes-Benz se pak snažil zákazníky zaujmout třídou X, vycházející z úspěšného pick-upu Nissan Navara, po pár letech snažení s nepříliš oslňujícími výsledky byl však model z trhu stažen.