Audi A6 Avant e-tron Concept představen, k produkční verzi prý nemá daleko

Po konceptu Audi A6 Sportback e-tron, který německá automobilka představila v dubnu loňského roku, dnes přijíždí praktičtější karosářská verze kombi, nesoucí tradiční označení Avant. Koncept mířící do vyššího středního segmentu měří 4,96 metru na délku, 1,96 metru na šířku a 1,44 metru na délku. Jde tedy o podobné rozměry, jaké dnes mají modely Audi A6/A7.

Design vozu vychází z konceptu Sportback, novinkou je ale samozřejmě protáhlá střecha, která v kombinaci s dalšími detaily přispěla k ještě lepší aerodynamice. Zatímco koncept Sportback měl koeficient aerodynamického odporu s hodnotou 0,22, Avant tuto hodnotu snížil ještě o 0,02. Všichni přitom víme, jak důležitá je aerodynamika pro dojezd elektromobilů.

K výrazným designovým prvkům konceptu A6 Avant e-tron patří 22“ litá kola, dlouhý rozvor s krátkými převisy nebo dynamický oblouk střešní linky. Auto působí svalnatě a přesto elegantně. Ze zajímavostí pak můžeme kromě digitálních zrcátek zmínit i stříbrnou linku, táhnoucí se od A sloupku pod střechou až ke křídlu, která vůz opticky snižuje.

Přídi dominuje invertovaná mřížka Singleframe, která sází na uzavřenou masku v barvě karoserie, zatímco její okolí s různými senzory a nasávacími otvory pro chlazení baterií i elektromotorů je lakováno černě. Tenké čelní světlomety nabízí digitální LED matrix technologii, díky čemuž nabídnou řadu chytrých funkcí.

Aerodynamicky tvarovaná záď, na jejíchž tvarech se podepsal i vývoj ve větrném tunelu, zaujme kromě křídla i specifickým difuzorem v zadním nárazníku, který minimalizuje turbulence a přispívá k lepší aerodynamice. Zadní svítilny, které se táhnou napříč pátými dveřmi, jsou vybaveny OLED technologií a nabízejí specifickou grafiku.

Automobilka přitom světlům věnovala mimořádnou pozornost. Jak už bylo zmíněno, přední světla jsou vybavena digitální LED Matrix technologií, která nabídne například možnost vytvoření vlastního světelného podpisu denního svícení. Při stání na nabíječce se navíc přední světla budou moci proměnit v herní displej – řidič a spolujezdec totiž budou moci hrát hru, která se bude přes světlomety v XXL formátu promítat na zeď před vozem.

Prospěšnější však bude funkce LED projektorů po stranách vozu, které dokážou osvítit nástupní prostor. Posádku tak budou umět například uvítat nápisem v jejich jazyce, současně však mohou varovat projíždějící cyklisty na otvírání dveří. Zadní světla pracují s OLED technologií a jejich tvary byly přizpůsobeny zádi vozu. I zde by přitom posádka měla mít možnost vytvořit si specifický světelný podpis.

Sázka na Digitální LED Matrix technologii, OLED technologii a LED projektory automobilce umožňuje nabízet zákazníkům nejen moderní tvary a grafiky světel, ale současně získat vysokou svítivost i z minimálních ploch. Díky inteligentní konektivitě by navíc mělo být možné využít světelné projektory i k promítání informací na vozovku, které mohou sloužit jako vizuální upozornění pro ostatní účastníky provozu.

Premium Platform Electric

Základem konceptu Audi A6 Avant e-tron se opět stala modulární platforma PPE, tedy Premium Platform Electric, která už byla i základem koncept Audi A6 Sportback e-tron. Tato platforma bude nejprve základem nových elektrických vozidel v C-segmentu, následně se však objeví také u vozidel B a D segmentu.

Mezi klíčové parametry této platformy by měla patřit možnost uložit mezi nápravy velké bateriové moduly, přičemž u konceptu A6 Avant e-tron se bavíme o kapacitě zhruba až 100 kWh. Platforma i baterie přitom budou škálovatelné, což umožní postavit na této platformě různé typy vozidel. Včetně SUV a modelů s vyšší světlou výškou.

Elektrická platforma navíc slibuje i více vnitřního prostoru, ke kterému přispívá nejen dlouhý rozvor, ale také absence středového tunelu. Ten není nutný ani kvůli převodovce, ani kvůli pohonu všech kol. Ten totiž bude řešen prostřednictvím dvou elektromotorů.

V případě konceptu Audi A6 Avant e-tron se bavíme o elektrickém pohonu všech kol Quattro, který by měl nabídnout kombinovaný výkon okolo 350 kW a 800 Nm točivého momentu. Dynamika by tak měl být velmi působivá, jak už jsme ostatně u elektromobilů zvyklí. Vrcholná verze by měla zvládnout stovku pohodlně pod 4 sekundy, základní verze pak okolo sedmi sekund.

Automobilka navíc naznačila něco málo i k podvozku. Přední náprava by měla být řešena pětiprvkovým uložením, speciálně optimalizovaným pro elektrické vozy, zatímco vzadu můžeme čekat multilink. Koncept navíc dostane vzduchové odpružení a adaptivní tlumiče.

Jak už bylo zmíněno, koncept by měl mít baterii o kapacitě až 100 kWh, která by měla nabídnout dojezd až 700 kilometrů. Na dlouhých trasách pak přijde vhod podpora nabíjení s 800V technologií, díky čemu může být koncept A6 Avant e-tron nabíjen až výkonem 270 kW. Během 10 minut by tak mělo být možné získat dojezd až 300 kilometrů, nabití baterie z 5 na 80 procent automobilka slibuje za 25 minut.

Zatím není jisté, kdy se koncepty Audi A6 e-tron Sportback a Avant dočkají svých produkčních verzí, první produkční vůz postavený na platformě PPE by však měl dorazit již v příštím roce. Během prezentace konceptu A6 Avant e-tron navíc zaznělo, že koncept je velmi podobný vozu, který si zákazníci budou moci časem objednat.