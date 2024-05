Audi Q6 e-tron zná české ceny: Dobíjecí výkon 270 kW pod dva miliony

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ačkoliv prodeje elektrických aut v Evropě ani ve zbytku západního světa zatím nemají takovou dynamiku, aby v následující dekádě převzala dominantní pozici, automobilky z této linie zatím nevystupují. Ostatně ani nemohou. Vývoj elektromobilů totiž spolykal obrovské částky. Například koncern Volkswagen má v portfoliu hned dvě speciální architektury právě pro tato auta.

Vedle lidovějšího základu MEB (například Škoda Enyaq, Volkswagen ID.3 či Audi Q4 e-tron) mají Němci na skladě také vyspělejší platformu PPE neboli Premium Platform Electric. Ta se vedle druhé generace Porsche Macan představuje také v sesterském Audi Q6 e-tron, které právě vstupuje na český trh. Její hlavní devízou je 800V dobíjecí síť, díky níž Q6 podporuje dobíjení výkonem až 270 kilowattů.

Základní model s dvojicí elektromotorů se systémovým výkonem 285 kilowattů startuje na 1.990.900 Kč, za sportovně laděnou variantu SQ6 e-tron se 360 kW zaplatíte minimálně 2.486.900 Kč. Sériová výbava zahrnuje například vyhřívaný volant, vyhřívané sedačky vpředu i vzadu, komfortní nezávislou klimatizaci, LED světlomety plus s ostřikovači, koncové LED světla Pro, asistent dálkových světel, parkovací asistent se zobrazením vzdálenosti, kamery s 360° zobrazením, parkovací asistent plus, adaptivní asistent rychlosti, dvouramenný multifunkční kožený volant s pádly nastavujícími rekuperaci, komfortní paket a bezpečnostní šrouby kol. Nechybí ani prodloužená záruka na 4 roky/120.000 kilometrů a servisní balíček na 5 let a 120.000 kilometrů.

Obě varianty mají k dispozici trakční akumulátor s využitelnou kapacitou 94,9 kWh, díky němuž Q6 e-tron na jedno nabití ujede až 625 kilometrů. SQ6 zvládne stále velmi slušných 598 km. Slabší model na stovku vystřelí za 5,9 sekundy a rozjede se až na 210 km/h, výkonnější verze zvládá akceleraci na 100 km/h za 4,3 s, přičemž maximální rychlost dosahuje 230 kilometrů za hodinu.

Za zadními sedadly je k dispozici zavazadlový prostor o objemu 526 litrů, který lze zvětšit až na 1529 litrů. V přídi je navíc ukrytý dodatečný odkládací prostor o objemu 64 litrů.

Audi Q6 e-tron na délku měří 4771 milimetrů, což je o 144 mm méně než u většího SUV Q8 e-tron. To boduje také delším rozvorem (2915 vs. 2899 milimetrů). Zároveň ale také začíná na 2.178.900 Kč za verzi 50 e-tron quattro s 250 kilowatty, baterií s využitelnou kapacitou 89 kWh a dobíjecím výkonem „pouze“ 170 kilowattů.