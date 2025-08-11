Řítíme se proti zdi, varuje šéf Mercedesu-Benz
Pokud EU skutečně zakáže nová auta se spalovacími motory od roku 2035, evropský automobilový trh by se mohl zhroutit, myslí si Ola Källenius. Plán zákazu má Unie letos znovu projednávat.
Před několika lety schválený faktický zákaz prodeje nových aut s motory na konvenční paliva skrz nulové limity emisí CO2, který má platit od roku 2035, je velmi kontroverzním tématem. Podle některých ho potřebujeme, abychom zpomalili globální klimatické změny, podle jiných si jen ochromíme ekonomiku a zejména státy východní Asie nás převálcují.
K tomu druhému táboru se čerstvě přidal Ola Källenius, šéf německé značky Mercedes-Benz. A nešetřil ostrými slovy: „Potřebujeme kontakt s realitou. Jinak se řítíme plnou rychlostí proti zdi,“ citoval ho deník Handelsblatt. Evropský automobilový trh by se podle něj mohl zhroutit, pokud bychom skutečně od roku 2035 měli zakázat nová auta se spalovacími motory.
Lidé by si na konci roku 2034 nakoupili auta se spalovacími motory, dokud by to bylo možné. Prodeje nových aut by tak od roku 2035 zásadně klesly a můžeme tušit, že by se zotavovaly jen velmi pomalu. Ceny nových elektromobilů se za posledních let nedaří snížit na úroveň, která by byla pro masového zákazníka akceptovatelná za současného zachování schopností daného vozu; jinými slovy, elektrický Hyundai Inster možná stojí zhruba stejně jako konvenční Škoda Octavia, svou velikostí a schopností fungovat jako rodinné auto ji však nahradit nedokáže.
Källenius místo zákazu doporučil daňové podpory elektrických aut a levnou elektřinu u nabíječek, což by podpořilo přirozený přechod většiny motoristů na elektromobily. Nejprve většiny těch, kteří si mohou dovolit nová auta, a později těch, kteří kupují ojetiny.
„Samozřejmě musíme dekarbonizovat, ale musí to být učiněno technologicky neutrálně. Nemůžeme spustit oči z ekonomiky,“ dodal Källenius, který aktuálně předsedá sdružení ACEA, Asociace evropských výrobců automobilů. Zákaz nových aut se spalovacími motory od roku 2035, neběží-li výlučně na uhlíkově neutrální paliva, má během letošního roku projít opětovným zkoumáním. Jak se změní, a zda vůbec, je ovšem ve hvězdách.
