Auta na náplavce 2019: I letos bude co poslouchat!

Šrouby a matice, All I know, Když nemůžeš, tak přidej – výstava Auta na náplavce bude logicky hlavně o autech, ale tři večeři rozzáří a rozezvučí také šikovní čeští muzikanti a jejich hity.

Výstava Auta na náplavce rok co rok vedle nablýskaných plechových novinek přináší také besedy se zajímavými lidmi, a když se začne stmívat, vtrhnou na pódium hudební kapely. Předloni to byl třeba Jelen, Monkey Business, Tonya Graves, Dan Bárta, minulý rok No Name, Eddie Stoilow, Lake Malawi, Pavel Callta, po oba dva roky Tomáš Klus a Vladimir 518. Na koho se můžete těšit letos?

MIRAI (Čtvrtek 29. srpna 20.00)

Čest celou výstavu Auta na náplavce 2019 otevřít jsme svěřili čtyřce Mirai Navrátil, Šimon Bílý, Michal Stulík a Tomáš Javůrek – alias kapele Mirai. Kdo by neznal jejich velký hit „Když nemůžeš, tak přidej“, ke které vzniklo legrační video, v němž v duchu hesla Emila Zátopka členové kapely plní zdánlivě nesplnitelné úkoly. Píseň z roku 2017 se devětkrát umístila na první příčce žebříčku nejhranějších domácích skladeb v rádiích, v první desítce se pohybovala ještě loni na jaře. Na serveru YouTube překročila už šestnáct milionů zhlédnutí. Ale Mirai nejsou kapelou jednoho hitu, o čemž svědčí třeba singly „Cesta z města“, „Pojď, zapomenem“ nebo „Anděl“. V anketě Český slavík 2017 získala formace hned tři ocenění. V hlasování fanoušků byla zvolena za Objev roku. Song „Když nemůžeš, tak přidej“ si vysloužil tituly Nejoblíbenější a Nejstreamovanější píseň.

THOM ARTWAY (Pátek 30. srpna 20.00)

V pátek to na břehu Vltavy rozbalí Thom Artway. Neotřelý zpěvák, textař a kytarista patří k nejuznávanějším mladým muzikantům. Ve své tvorbě propojuje moderní zvuk s klasickým písničkářstvím, které v Česku proslavili Jarek Nohavica či Tomáš Klus. Thom Artway, vlastním jménem Tomáš Maček, to ale činí v angličtině. Řadí se k písničkářům, kteří vyrůstali s kytarou v ruce na ulicích světových měst. Začínal u Lennonovy zdi na pražské Malé Straně, pak se skoro půl roku protloukal s kytarou ulicemi Austrálie. Za debutové album „Hedgehog“ získal dvě České hudební akademie, a to v kategoriích Zpěvák roku a Objev roku. Před dvěma roky pak zvítězil v projektu Czech Fresh, jehož cílem je představit české umělce na mezinárodní hudební scéně. Loni Thom Artway vydal druhé album s názvem „All I Know“, proti první desce rychlejší, objevuje se na ní více elektrických kytar. Obsahuje třeba hity „All I know“ nebo „Sleeping Next to You“, jejichž videoklipy měly světovou premiéru v britských médiích, třeba i v legendárním anglickém magazínu Clash. Tento měsíc to tedy šikovný muž, který vystupoval třeba na známých festivalech jako Sziget v Maďarsku, Alternative Great Escape v Anglii, Waves Vienna ve Vídni nebo MaMA v Paříži, rozbalí na náplavce.

MANDRAGE (Sobota 31. srpna 20.00)

Na pódiích skuteční matadoři, hrají od roku 2001, kdy kapelu založili zpěvák a kytarista Víťa Starý s bubeníkem Matyášem Vordou. Debutovali deskou „Přišli jsme si pro vaše děti“, do širšího povědomí se kapela dostala díky písni „Hledá se žena“ z druhého alba, po singlech „Šrouby a matice“ či „Františkovy Lázně“ z alba „Moje krevní skupina“ už znal Mandrage téměř každý. Další deska „Siluety“ slavila úspěch u hudební kritiky. Páté, tanečně znějící album „Potmě jsou všechny kočky černý“ vzdává hold energické hudbě sedmdesátých a osmdesátých let. Nejvýraznějšími písněmi ze zatím poslední loňské desky „Po půlnoci“ se stali „Motýli“, „Endorfiny“ či „Apolinář“. Zazní na náplavce všechny tři?

Program Auta na náplavce 2019

Čtvrtek 29. srpna

16.00 Otevření výstavy

19.45 Slavnostní zahájení

20.00 Koncert kapely Mirai

22.00 Ukončení 1. dne výstavy

Pátek 30. srpna

10.00 Otevření výstavy

20.00 Koncert Thoma Artwaye

22.00 Ukončení 2. dne

Sobota 31. srpna

10.00 Otevření výstavy

11.00–16.00 Besedy a autogramiády

20.00 Koncert kapely Mandrage

22.00 Ukončení 3. dne

Neděle 1. září

10.00 Otevření výstavy

11.00–16.00 Besedy a autogramiády

18.30 Ukončení výstavy