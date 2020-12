Auto, pes a chlupy… Našli jsme definitivní řešení. Jmenuje se Dyson

Máloco vzdoruje snahám o vyčištění tak neúprosně jako psí chlupy zapíchané do čalounění zavazadlového prostoru. Otestovali jsme zařízení, které si poradilo i s rotvajlerem.

O pánovi jménem James Dyson jste možná slyšeli i ve spojení s auty, slavný vynálezce (prý na tři tisícovky patentů…) si už nějakou dobu pohrává s myšlenkou na elektromobil. Do té doby však bude jeho nejslavnějším počinem stejnojmenná značka vysavačů, my jsme otestovali jeden z vrcholných modelů – rotvajleřím chlupům se postavil Dyson V11 Absolute Extra Pro!

Za zkušeného testmana vysavačů bych se tedy úplně nepovažoval, nicméně s chlupy po pejskovi jsem se vypořádával nejednou, v drtivé většině případů neúspěšně. Před černými chlupy zapíchnutými do koberců zavazadlových prostorů pravidelně rezignovaly vysavače na benzinkách, nepochodil jsem ani s tradiční domácí výbavou. Většinou jsem uspěl až u specialistů na čištění interiéru, to bylo ale pochopitelně za už dost tučný peníz.

Nechtěl bych se srovnávat s Horstem Fuchsem, ale když ono se mi vážně povedlo odstranit stopy po Johnym až s tímhle designově velmi nepřehlédnutelným Dysonem. Jak zmiňuji ve videu, cenově je to tedy raketa, dát necelých třiadvacet tisíc za vysavač… Jenže on opravdu vysaje i bordýlek, který jsem do té doby z čalounění interiéru dostával pinzetou.

Parádní je už jeho akumulátorová konstrukce, na jedno nabití vydrží Dyson V11 Absolute Extra Pro až dvě hodiny a hlavně se nemusíte otravovat se šňůrou. Do auta jsem použil jenom horní díl, na který jsem nasadil menší hubici s rotujícím kartáčkem - to bude asi taky jeden z největších fíglů, díky němuž psí chlupy z koberce zmizely. Samozřejmě nechybí ani taková ta tenká hubice na nejrůznější interiérová zákoutí a ani další klasické domácí nástavce na podlahy, atd. Fajn je i bezsáčkový systém – nečistoty sice máte díky průhlednému zásobníku pořád na očích, na druhou stranu je pak snadno vysypete do koše.

Jak jsem už napsal, levný tenhle Dyson V11 Absolute Extra Pro fakt není. Za 22.499 Kč však získáte stroj, který se vypořádá i s nadílkou po padesátikilovém rotvajlerovi. A když jsou ty Vánoce…