Automobilové El Clásico: Má lepší vkus Ronaldo, nebo Messi?
Dva titáni světového fotbalu. Dva nesmrtelní rekordmani. A zároveň dva muži, jejichž životní styl sleduje celý svět. O Ronaldovi i Messim se toho napsalo nespočet – ale jak si vedou podle aut? Pojďme otevřít jejich garáže.
Jejich jména znají i ti, kdo fotbal nesledují. Cristiano Ronaldo a Lionel Messi – dva muži, kteří přepsali historii sportu a rozdělili fanouškovský svět na dvě nesmiřitelné tábory. Na hřišti sbírají rekordy a trofeje, ale dnes nás bude zajímat jediné: Kdo má lepší vkus na auta?
Cristiano Ronaldo: Hypersporty součástí značky CR7
Cristiano Ronaldo už dávno není jen fotbalista. Je to globální značka, miliardový byznys a mistr řízení vlastního image. Auta u něj nehrají roli pouhého dopravního prostředku – jsou součástí strategie. Každý nový přírůstek v jeho garáži se stává událostí. Jeho sbírka je manifestem: výkon, exkluzivita a luxus.
Ferrari jako základ
Na jaře 2024 se Lisabon zastavil. Místní média zaplavila videa Cristiana Ronalda za volantem Ferrari Daytona SP3 – jednoho z pouhých 599 vyrobených kusů. Atmosférický V12 o výkonu 840 koní, sprint na 100 km/h za 2,85 sekundy, maximální rychlost přes 340 km/h. Ferrari tento model označuje za poctu éře prototypů z Le Mans 60. let. Pro sběratele je to „socha na kolech“. Nepřekvapí, že to není zdaleka jediné ferrari spojované s portugalským fotbalistou.
Jen o pár měsíců dříve, v lednu 2024, převzal Ronaldo další exkluzivitu: Ferrari Purosangue, první čtyřdveřové ferrari v historii. SUV s atmosférickým V12 o výkonu 725 koní kombinuje praktičnost pro rodinu s DNA značky z Maranella. Je to přesný obraz životní fáze Ronalda: muž, který má pět dětí, ale odmítá slevit z prestiže.
Kontroverzní BMW jako služebák
Na konci roku 2024 jeho klub Al-Nassr oznámil partnerství s BMW Saudi Arabia. Součástí dohody bylo předání flotily luxusních modelů hráčům a Ronaldo převzal BMW XM Label Red – plug-in hybridní SUV s výkonem 738 koní a sprintem na stovku za 3,6 s.
Pro mnichovskou značku je to vlajková loď elektrifikované éry a pro Ronalda zároveň první velké spojení s německou automobilkou. BMW získalo mediální tvář s největším globálním dosahem a Ronaldo přidal do své sbírky futuristický kontrast k italským dvanáctiválcům.
Bugatti a další ikony
Ronaldo je dlouholetým klientem Bugatti – značka jej sama oficiálně ukázala při testovací jízdě s chironem. V jeho garáži je potvrzený veyron i chiron, a světová média opakovaně spojují jeho jméno s ultra-limitovaným modelem Centodieci (jen 10 kusů, cena přes 8 milionů eur).
A to není zdaleka vše, čím Ronaldo jezdil nebo jezdí. Jeho Rolls-Royce Cullinan představuje ultimátní SUV pro pohodlné a okázalé přesuny. Proti tomu McLaren Senna, pojmenovaný po legendárním pilotovi F1, je stroj postavený čistě na výkon a adrenalin. Kolekci doplňuje Lamborghini Aventador, jedna z nejvýraznějších italských ikon éry atmosférických dvanáctiválců, a exkluzivní Ferrari F12tdf – extrémní varianta klasického F12, které vzniklo pouhých 799 kusů.
Lionel Messi: Střídmější a pohrává si s médii
Lionel Messi byl vždy zrcadlovým opakem Cristiana Ronalda. Neokázalý, rodinně založený, spíše introvert, který se raději nechá hodnotit podle hry na trávníku než podle toho, co má v garáži. A právě tato povaha se výrazně promítá i do jeho vztahu k automobilům.
Audi éra v Barceloně
V letech, kdy Messi vládl v dresu Barcelony, byl klub dlouho spojen se značkou Audi – partnerství trvalo od roku 2006 do roku 2019. Každou sezónu si hráči vybírali vůz z flotily, přičemž Messi volil pragmaticky: Audi RS 6 Avant, Q7 nebo A7 Sportback. Až na RS 6 žádná extravagance, ale solidní, rychlá a rodinně použitelná auta. Přístup, který přesně odpovídal jeho povaze – auto má posloužit rodině a každodennímu provozu, ne se stát módní trofejí.
Když spolupráce s Audi skončila a Barcelona přešla na domácí značku Cupra (2019), Messi už měl nakročeno k odchodu z klubu (oficiálně odešel v roce 2021). Zatímco spoluhráči přebírali první modely Cupra, Messi už řešil svou budoucnost mimo Katalánsko.
Klídek v Miami
Po přestupu do Interu Miami v roce 2023 byl Messi několikrát zachycen paparazzi za volantem velkých SUV. Nejčastěji se jednalo o Cadillac Escalade nebo Range Rover, což jsou v USA běžné volby sportovců a celebrit. Nejde o supersporty, ale prostorné, pohodlné a praktické vozy, které nenápadně zvládají každodenní provoz – přesuny po městě i rodinné cesty.
Vedle rodinných SUV je zajímavé i zázemí, které si Messi pro auta v Miami vybral. V roce 2019 koupil apartmán v prestižní Porsche Design Tower v Sunny Isles Beach za zhruba 5 milionů dolarů. Tato rezidence je známá unikátním výtahem, který umožňuje parkovat vozy přímo u bytu ve skleněné garáži s výhledem na oceán.
Messi si pohrává s publikem
Fanoušci i média si kolem Messiho léta vytvářejí dramatické automobilové příběhy. Nejznámější je aukce Ferrari 335 S Scaglietti z roku 1957, prodané v Paříži v roce 2016 za přibližně 32 milionů eur. Okamžitě se objevily zprávy, že tajným kupcem byl právě Messi, a dokonce že v přihazování porazil Cristiana Ronalda.
Identita kupce se ale nikdy nepotvrdila a Messi reagoval po svém – zveřejnil na Instagramu fotku levných hraček-autíček s ironickým popiskem: „Toto je můj nový vůz.“ Tyto spekulace prostě bere s nadhledem.
Podobně se léta objevují články, že vlastní extrémně vzácné Pagani Zonda Tricolore (vyrobené jen ve třech kusech). Na rozdíl od Ronaldových ferrari či bugatti však v Messiho případě chybí jakýkoliv důkaz – žádné fotografie, žádné potvrzení od značky.
Tyto mýty ukazují, jak moc veřejnost touží vidět i Messiho v roli majitele exkluzivního hypersportu. On sám však fámy vždy odmítal nikoliv konfrontačně, ale s humorem a klidem. Pro Messimu jsou auta hlavně praktickou kulisou, ne hlavní rolí jeho života.
