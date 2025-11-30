Rozhovor s Petrem Skálou z Hondy: České Auto roku je po faceliftu ještě lepší
Honda Civic přichází na trh v modernizované verzi. Technický základ ale zůstává nezměněný, protože zákazníkům zkrátka plně vyhovuje.
Legenda jménem Honda Civic nezadržitelně postupuje k metě třiceti milionů vyrobených exemplářů. Bestseller, jehož poslední vydání přišlo v roce 2022, se nedávno představil v modernizovaném provedení, které přineslo úpravy v interiéru i exteriéru a rovněž rozšířenou výbavu.
Petr Skála, Car Division Department Manager českého zastoupení Hondy, však upozorňuje i na stále přítomný oceňovaný hybridní pohon předních kol e:HEV, který kombinuje dvoulitrový benzinový čtyřválec s výkonem 105 kW, elektromotor poskytující 135 kilowattů a nevelkou lithium-iontovou baterii.
Modernizace prý proběhla na základě připomínek zákazníků. Změn ale není mnoho a netýkají se zásadních věcí. Znamená to, že obecně panuje s autem spokojenost?
Ano, Honda Civic je vozem, který se těší velké oblibě. Je to dané i jeho historií – model se stal synonymem spolehlivosti a v průběhu let doslova ikonou. Před dvěma roky jsme s ním také vyhráli českou anketu Auto roku.
Nové provedení je v nejvyšší verzi o 10.000 korun levnější než předchozí, přitom je skvěle vybavené. Dlouhodobě je asi největší zájem právě o vrcholnou variantu...
Ceny modernizované verze jsme se snažili udržet na podobné úrovni jako u předchozí. Došlo jen k mírným úpravám tak, aby cenové rozdíly mezi výbavami lépe odrážely jejich hodnotu. Dlouhodobě je nejprodávanější střední výbava Sport, top výbava Advance je druhá nejžádanější.
Zajímavostí je absence mlhovek s tím, že jejich funkci dokážou nahradit hlavní světlomety. Lze se na to spolehnout?
Světlomety nyní poskytují široké pokrytí s dlouhým dosvitem, takže mlhová světla již opravdu nutná nejsou. Systém diod nyní pokrývá asi devadesát procent z toho, co osvítí tradiční mlhovky. Nabízí tak vynikající viditelnost na krátkou vzdálenost i precizní dálková světla. Toto řešení lze vidět též u jiných modelů Honda vybavených nejmodernějšími LED světlomety.
U hybridů je fajn, že jejich baterie mohou opravovat místní servisy, což u velkých akumulátorů elektromobilů neplatí – ty se posílají do různých center. Platí zmíněná výhoda také u Hondy e:HEV?
Tady musím podotknout, že samotné akumulátory se neopravují, mění se jako celek. Ale výměnu je skutečně možné provést u kteréhokoli autorizovaného dealera Hondy.
Ústrojí e:HEV používá u spalovacího motoru Atkinsonův cyklus, který je nezřídka spojován s větší složitostí a vyššími nároky na servis. Jak je to u Hondy?
Honda je známá spolehlivostí svých spalovacích motorů a nejinak je tomu i u systému e:HEV modelu Civic. Ten je vybaven osvědčeným systémem VTC na sací a výfukové vačkové hřídeli s elektrohydraulickým ovládáním a také ventilem EGR. Systém je bezúdržbový, zároveň je hlava osazena bezúdržbovým hydraulickým vymezením vůle ventilů.
Platí, že spalovací motor málokdy pracuje pod vyšším zatížením?
Není to nutné, ústrojí e:HEV je navrženo tak, aby čtyřválec pracoval převážně v režimu, kdy je jeho účinnost nejvyšší. Tím daleko přesahuje účinnost klasických systémů, kde je spalovací motor spojený s vícestupňovou převodovkou. Díky hybridnímu uspořádání jsou navíc výkonové špičky pokryté energií z akumulátoru, což dále přispívá k efektivnosti celého systému.
Civic nemá vícestupňovou převodovku ani pro pohon pouze spalovacím motorem. Tím se hodně podobá elektromobilu.
Je to tak, jedná se o koncepci, kdy je ve většině provozních situací poháněn elektromotorem. Jízdní vlastnosti jsou tedy podobné elektromobilu. Spalovací motor se připojuje přímo na kola pouze při vyšších rychlostech a nižších zatíženích. Jedná se převážně o plynulou jízdu vysokou rychlostí a provozní rozsah se mění v závislosti na stavu nabití akumulátoru a rychlosti.
Zdroj: Autorský text, foto: auto.cz, video: Honda