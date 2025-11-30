Co bylo před pěti lety hitem, je dneska šrot, říká Libor Hladík
Kam se za poslední dobu posunula elektromobilita v Česku? Máme dost nabíjecích stanic? Jak dopadá srovnání Česka a Evropy? O to vše se v podcastu „Za volantem“ s Liborem Hladíkem z Pražské energetiky zajímal David Šprincl.
Pražská energetika se ve své veřejné dobíjecí síti pomalu blíží k tisícovce dobíjecích stanic, čímž se řadí mezi největší provozovatele na ččském trhu. „Uplynulé měsíce ukazují na stále rostoucí počet elektromobilů v českém vozovém parku. Dá se předpokládat, že do konce roku se počet elektroaut na českých silnicích přiblíží šedesáti tisícům. To se pochopitelně pozitivně odráží i ve využití veřejné dobíjecí infrastruktury. Naše síť letos poprvé dosáhla čtyřprocentního využití z pohledu výkonu a z pohledu času dokonce výrazně přesáhla osm procent,“ říká Libor Hladík, vedoucí sekce Emobilita v Pražské energetice.
Nejvíce elektrické energie zákazníci trochu překvaivě dobíjeli na ultrarychlých stanicích, kde průměrná spotřeba na jednu transakci přesahuje 30 kWh. Je to dobře, že Češi nabíjejí právě na nejdražších stanicích? Nejen o tom si povídáme v našem novém podcastu.
