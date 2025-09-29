Auta lídrů parlamentních voleb: V čem jezdí Babiš, Fiala, Rakušan, Okamura, Konečná a další?
Čeští politici nejsou jen o projevech a volebních kampaních – i jejich auta dokážou hodně napovědět o jejich stylu a přístupu k životu. Od obytného karavanu přes rodinné kombi až po luxusní vozy.
Vozy politických osobností někdy dokážou vypovědět stejně mnoho jako veřejná vystoupení jejich majitelů. V našem přehledu najdete jak dobře známá, tak i méně medializovaná auta osmi osobností politických stran, o nichž se mluví v souvislosti s letošními parlamentními volbami do Poslanecké sněmovny. Seřadili jsme je podle abecedy dle příjmení.
Ivan Bartoš (Piráti)
Bartoš je zřejmě největší karavanista z našeho seznamu. Dlouhodobě jezdil s rodinou v obytném autě, kterému doma říkají „Prdlavka“ (nebo „Prdlafka“). Pojízdný příbytek na základech starého fiatu. Sám o svém bydlíku pravidelně psal na sítích – od návratů z víkendového kempování až po rozloučení, kdy z něj chtěl udělat „statický prázdninový bydlík“. V médiích se jeho karavan objevuje jako součást prázdninových či pracovních cest po krajích.
Andrej Babiš (ANO)
Kontroverzní miliardář a expremiér je už roky známý jako milovník vozů Mercedes-Benz. V minulosti vlastnil například SUV Mercedes ML, které později skončilo u fotbalisty Martina Fenina.V současnosti má pravděpodobně stále silný Mercedes GLS 63 AMG s osmiválcem o výkonu 585 koní.
Babiš se ale nebránil ani jiným značkám – v roce 2014 byl ve Francii zachycen v nenápadném Mini Cooperu D Clubman, zatímco jeho manželka Monika řídila Porsche Panamera. Minulé předvolební kampaně zase spojil s luxusním karavanem Bürstner Lyseo TD Harmony Line, ale letos jeho tým už sází na kompaktnější a dostupnější Hyundai Staria.
V posledních letech přidal Andrej Babiš i elektromobil – Škodu Enyaq Coupé RS iV, kterou podle svých slov používá hlavně ve městě. Jeho mediálně nejznámějším svezením pak zůstává mohutný Mercedes-Maybach GLS 600, se kterým natočil auto, kde auto jakoby poskakovalo. Jde o terénní mód, který má primárně vozu pomoci dostat se například ze svízelného zapadnutí v písku.
Petr Fiala (ODS / SPOLU)
Premiér Petr Fiala sám sebe popisuje jako nadšeného řidiče. „Mám řidičák a řídím rád,“ řekl v rozhovoru pro Blesk. Dodal však, že cesta k volantu nebyla úplně přímá – autoškolu dokončil až ve 28 letech. Jeho prvním vozem byla stará Škoda 120, sdílená s kamarádem Františkem Mikšem, a už tehdy si zvykl řešit každou korunu. Fiala proto dodnes kupuje vozy výhradně ojeté: „Je stejně dobré jako nové, když si vyberete správně,“ vysvětluje.
V devadesátých letech se postupně propracoval k japonským značkám, ale nejvíce si oblíbil Subaru. „Outback byl skvělý – boxer motor, nízko položený, výborná stabilita, pohon všech kol. Já jsem byl subarista,“ vzpomíná. S přibývajícími dětmi pak sáhl po praktičtějších autech – sedmimístné Audi (pravděpodobně Q7) potřeboval, aby se do něj kromě tří dětských sedaček vešli i rodiče. Dnes rodina využívá hlavně menší Audi Q5, které řídí převážně jeho manželka Jana.
Na dotaz, co by si pořídil příště, Fiala odpověděl, že má rád německá auta, ale lákal by ho i větší Range Rover. Naopak Teslu by si nekoupil. „Když vezmu v úvahu všechny okolnosti a majitele Tesly, tak bych nad tím hodně váhal,“ řekl s narážkou na Elona Muska. Pro svou letošní kampaň pak on i jeho tým sáhli po plug-in hybridním Volkswagenu Multivan.
Zdeněk Hřib (Piráti)
Současný šéf Pirátů a bývalý pražský primátor se od většiny politických lídrů odlišuje svým přístupem k dopravě. Opakovaně zdůrazňuje, že v běžném životě využívá především MHD, a auto pro něj není prioritou. Tím působí jako někdo, kdo se nesnaží budovat image skrze drahé vozy, ale spíše staví na praktičnosti a ekologii. Přesto není pravda, že by za volantem nikdy neseděl – na některé předvolební mítinky dorazil ve Škodě Octavii třetí generace.
Kateřina Konečná (Stačilo! / KSČM)
Předsedkyně KSČM a lídryně hnutí Stačilo! jezdí ve Volvu V90. Na první pohled jde o nenápadné rodinné kombi, ve skutečnosti je to ale vůz vyšší střední třídy – pohodlný, bezpečný a rozhodně ne levný. Volvo tím dokonale ladí s její image političky, která nechce působit okázale, ale zároveň si potrpí na kvalitu a jistý standard.
Samotná automobilka Volvo Cars je od roku 2010 ve vlastnictví čínského koncernu Geely, ovšem sídlo, vývoj i část výroby zůstávají ve Švédsku. Model V90 se montuje v evropských továrnách (Švédsko a Belgie), takže Konečná ve skutečnosti jezdí autem, které má čínského vlastníka, ale stále švédské kořeny. Na jednom z meetingů někdo Konečné sundal z auta registrační značky, k té příležitosti vůz ukázala v jednom z videí na instagramu.
Tomio Okamura (SPD)
Šéf SPD veřejně neprozrazuje, jaký vůz dnes vlastní či používá. Občas to ale ukáže alespoň nepřímo – například v jednom z jeho videí na sociálních sítích sedí za volantem Škody Superb třetí generace. Historicky je s Okamurou spojena britská značka Aston Martin. Už kolem roku 2010 se prezentoval jako její fanoušek, zveřejnil snímek s modelem V8 Vantage a o pár let později se dostal do médií kvůli havárii s tímto vozem na dálnici D1. Krátce po nehodě si měl pořídit další Aston Martin. Podle všeho už však se značkou luxusních vozů dávno nechce být spojován.
Vít Rakušan (STAN)
Předseda Starostů se netají tím, že dává přednost domácí značce. Ve veřejných vystoupeních opakovaně zdůrazňuje, že jezdí Škodovkami a nepotřebuje žádné exotické či luxusní vozy. Na jednom z předvolebních meetingů dokonce sám poznamenal, že jeho autem je Škoda Superb, což odpovídá i jeho celkovému stylu – působit spíš pragmaticky a civilně než okázale. Rakušan tak ve srovnání s částí konkurence vysílá jasný signál střídmosti a „obyčejnosti“, která má být bližší běžným voličům než drahé značky či sběratelské kusy.
Filip Turek (Motoristé sobě)
Jestli někdo ze současných kandidátů opravdu žije pro auta, pak je to právě Filip Turek. Čestný prezident Motoristů sobě a známý europoslanec je dlouholetým fanouškem Jaguarů – vlastní například model XJ40. A vlastní celou řadu dalších, speciálních britských vozů, například vesmírný Aston Martin Lagonda. Jeho srdcovkou je také legendární Mercedes-Benz W140 600 SEL, kterému přezdívá „Plíseň“. Vůz z devadesátých let symbolizuje jeho odmítání přehnané politické korektnosti i chuť užívat si řízení. Turka nelze podezírat z toho, že by auta bral jen jako dekoraci. Podobně to vidí i další motoristé, například Petr Macinka je fandou mercedesu.