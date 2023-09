Až 10 tisíc km ročně jen na slunce? Tahle ohromná Scania to prý dokáže

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Sotva začala do nejtěžší třídy silničních nákladních aut pronikat elektromobilita v podobě baterií, švédská Scania přichází s nápadem, jak je nabíjet za jízdy – pomocí slunce. Ovšem, pouhý tahač vám k tomu nestačí.

Zelený prototyp, který ukázala, vznikl ve spolupráci s univerzitou ve městě Uppsala a několika dalšími partnery. Nejezdí jen na elektřinu – tahač je plug-in hybrid – a na první pohled vlastně není ničím zajímavý. Když se ale podíváte pořádně, všimnete si podezřele vysokého počtu náprav návěsu a hned potom jeho bočnic – jsou tvořené solárními panely.

Celkem jich tu vývojáři vměstnali 100 metrů čtverečních a tvrdí, že za rok zvládnou vyprodukovat zhruba 8 tisíc kilowatthodin elektřiny – ve Švédsku. Podle Scanie to znamená, že vůz za ten rok ujede až 5 tisíc kilometrů jen na elektřinu ze slunce. Kdyby jezdil třeba ve Španělsku, kde je slunečního svitu mnohem víc, takže by solární panely vyráběly více elektřiny, bylo by to až 10 tisíc kilometrů.

Fotovoltaika tu nabíjí 200kWh baterii, která je součástí návěsu a slouží jako powerbanka pro tahač. Ten sám má 100kWh baterii navíc k vznětovému motoru. 100 kWh sice znamená pro kamion s návěsem jen desítky kilometrů jízdy, samozřejmě v závislosti na zatížení, ale na pár měst a vesnic to může stačit.

Zmíněných 100 m2 solárních panelů je krásně kulaté číslo, ale je tu drobný háček. Návěs je dlouhý 18 metrů, o víc než čtyři delší než nejběžnější plachtové či skříňové návěsy, které vídáme na silnicích denně. Švédsko má volnější předpisy pro rozměry nákladních aut než střed Evropy.