Finská rallye v cíli: Tänak bral všechno a jde do trháku

Ve Finsku se závodilo po sedmitýdenní pauze v šampionátu. Tänak vedl od druhé do šesté rychlostní zkoušky. Na pozici lídra se vrátil ve dvanácté z celkových třiadvaceti měřených testů a svou pozici udržel. Vyhrál šest erzet a v cíli dával najevo svou spokojenost. „Byl to báječný víkend. Dosáhli jsme skvělého výsledku a musíme v tom pokračovat. Ještě zbývá pět rallye do konce, čeká nás hodně práce," uvedl Tänak, jenž se může stát prvním estonským mistrem světa v dějinách automobilových soutěží od roku 1973.

Breen se musel obětovat

Závěrečný den byly na programu čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 45,74 kilometrů. V první desítce průběžného pořadí došlo ke dvěma změnám. Irský pilot Craig Breen (Hyundai i20 Coupé WRC), který startoval letos poprvé v šampionátu, přijel do časové kontroly před dvaadvacátou zkouškou o dvě minuty dříve. Inkasoval za to penalizaci dvaceti sekund a díky tomu se před něj posunula týmová jednička Belgičan Thierry Neuville, který potřebuje každý bod v boji o titul mistra světa. „Nechytil jsem tempo v první rychlostní zkoušce a také doplácel na to, že jsem soupeřům čistil trať,“ spustil obrýlený Neuville svůj typický nářek. Předvádí ho na každé soutěži, kde se mu nedaří podle jeho představ.

O druhu úpravu pořadí v posledním dnu se nedobrovolně postaral britský pilot Gus Greensmith (Ford Fiesta WRC), který jel podruhé s vozem specifikace WRC ve světovém šampionátu. Z devátého místa havaroval a pomohl tak k posunu finského pilota Kalleho Rovanpery právě na devátou příčku. Osmnáctiletý mladík v barvách továrního týmu Škoda Motorsport byl nejrychlejší v hodnocení vozů kategorie RC2. Další jezdec v pořadí za ním na voze stejné specifikace byl zpět o 2:34,6 minuty! Rovanperä vyhrál letos počtvrté v hodnocení mistrovství světa třídy WRC 2 Pro a jednoznačně jde za titulem. „Jeli jsme na pohodu. protože nemělo cenu riskovat. Stačilo mi bez problémů dojet do cíle,“ řekl Rovanperä.

Lappi to nechtěl zahodit

Výraznou osobností soutěže byl celkově druhý Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC). Finský pilot v barvách francouzského továrního byl sice nejrychlejší jen ve dvou měřených testech, ale vsadil na vyrovnanost svých časů v jednotlivých erzetách. „Byl jsem opatrnější, protože nebylo rozumné to „zahodit“ jako minulý rok. Nevadilo by mi ani, kdybych se za cenu opatrnosti propadl na třetí místo, protože pořád by to byly důležité body pro tým i pro mě,“ vyprávěl v cíli.

Jednoznačně pro něj vyznělo srovnání s týmovým kolegou, kterým je šestinásobný mistr světa Sébastien Ogier z Francie. Lappi ho předčil v šestnácti z celkem třiadvaceti měřených úseků.

Nejvíce rychlostních zkoušek v průběhu soutěže vyhrál domácí matador Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC). Byl nejrychlejší osmkrát, přičemž jednou se dělil s týmovým kolegou Britem Krisem Meekem. Čtyřiatřicetiletý Fin dotáhl svůj vůz do cíle na třetí pozici. „Lappi byl přede mnou chvíli jen o sedm sekund, ale nemělo cenu přehnaně riskovat. On nakonec chybu neudělal. Povedl se mi důležitý výsledek pro tým. Byl jsem pod velkým tlakem a to se nikdy nejede dobře,“ prohlásil v cíli zkušený Latvala.

Za pozornost stojí dvanácté místo Johana Kristofferssona. Třicetiletý Švéd je dvojnásobným mistrem světa v rallyekrosu a letos startuje ve Světovém poháru cestovních vozů, kde dokázal už jeden závod vyhrát. Ve Finsku jel s vozem Volkswagen Polo GTI R5 a kromě pozice v absolutním pořadí, skončil na třetím místě v kategorii WRC 2. „Byl to můj první start na této soutěži a být hned na stupních vítězů je určitě víc, než jsem mohl čekat,“ prohlásil Kristoffersson.

Konečné pořadí Finské rallye: 1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) 2:30:40,3; 2. Lappi, Ferm (Fin./Citroën C3 WRC) +25,6; 3. Latvala, Antilla (Fin./Toyota Yaris WRC) +33,2; 4. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +53,4; 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +56,1; 6. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:32,4; 7. Breen, Nagle (Ir., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:38,2; 8. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +2:33,8 9. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +7:54,1 (1. v kategorii WRC 2 Pro); 10. Gryjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +10:28,7; 11. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +10:42,7; 12. Kristofferson, Skajermoen (Nor./Volksvagen Polo GTI R5) +12:32,5; 13. Camilli, Veillas (Fr./Ford Fiesta R5 MK2) +12:41,1; 14. Loubet, Landais (Fr./Škoda Fabia R5 evo) +17:13,2; 15. H. Solberg, Minor-Petrasková (Nor., Rak./Škoda Fabia R5 evo) +21:15,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 14 rallye):

Jezdci: 1. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 180; 2. Ogier (Fr./Citroën C3 WRC) 158; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) 155; 4. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 78; 5. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) 71; 6. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 66; 7. Meeke (Brit./Toyota Yaris WRC) 60; 8. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) +58; 9. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 56; 10. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 52; 11. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé) 39; 12. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 16; 13. Guerra (Mex./Škoda Fabia R5) 8; 14. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 6; 15. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Škoda Fabia R5) 6; 16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5 evo) 5; 17. Tidemand (Švéd./Ford Fiesta WRC) 4; 18. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 4; 19. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 4; 20. Loubet (Fr./Škoda Fabia R5) 2; 21. Veiby (Dán./Citroën C3 R5) 2; 22. Sarrazin (Fr./Hyundai i20 R5) 2; 23. Berqvist (Švéd./Ford Fiesta R5) 1; 24. Tuohino (Fin./Ford Fiesta WRC) 1; 25. Triviňo (Mex./Škoda Fabia R5) 1; 26. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta R5) 1; 27. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1, 28. Gryjazin (Rus./Škoda Fabia R5) 1.

Značky: 1. Hyundai Shell Mobis WRT 262; 2. Toyota Gazoo Racing WRT 238; 3. Citroën Total WRT 198; 4. M-Sport Ford WRT 156.

Vedení v soutěži: Tänak 84 Ogier 27; Neuville 18; Evans 8, Latvala 8; Sordó 7; Meeke 5; Suninen 5; Mikkelsen 3.

Vyhrané RZ: Tänak 51, Neuville 23, Ogier 19; Latvala 16; Meeke 14, Mikkelsen 14; Evans 7; Loeb 6; Suninen 6; Sordó 5, Lappi 3; Huttunen 1.

Dalším podnikem mistrovství světa je Německá rallye (22.-25. srpna).