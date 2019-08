Kamion Škoda Motorsport: Podívejte se, jak se přepravují soutěžní speciály!

Je to dvacetimetrová pojízdná dílna promyšlená do posledního centimetru. Každý z nástrojů a náhradních dílů tady má přesné místo a účel. Jedná se o kamion Škoda Motorsport.

Využili jsme situace při Rallye Bohemia a podívali se do zázemí mladoboleslavského týmu. Průvodcem nám byl Miroslav Šlambora. Bývalý soutěžní navigátor patříval do týmu a zůstal v něm dodnes. Pracuje jako koordinátor stavby závodního vozu a servisního zázemí.

Co se do něj vejde

Kamion Scania jezdí pouze po Evropě a za rok ujede 34.000 kilometrů. Je to práce Miloše Knespla a Petra Bulíře, kteří absolvují zásadní porci. Nejdále cestují do Portugalska, dohromady šest tisíc kilometrů. Podobně je to do Finska, odkud se tento týden vrací. Nejblíže se vydává do Německa, celkem 1500 km.

Kamion je postavený na zakázku. Veze tolik dílů, že by se z nich dala postavit dvě kompletní závodní auta. Má vlastní centrálu na elektřinu, zásobník se 450 litry vody na mytí aut, brusku, svěráky, 200 litrů závodního paliva, 50 pneu matik a v přívěsu prostor na dva speciály Fabia R5 Evo. Při soutěžích funguje jako zázemí až pro dvanáct mechaniků.

„Vnitřní uspořádání jsme postupně ladili posledních patnáct let. Odvíjí se od našich zkušeností s tím, které věci potřebujeme dostat ven z kamionu nejrychleji, jaké nejčastěji a jak být maximálně efektivní,“ říká Šlambora.

Při servisních přestávkách omezených na 30 až 45 minut může jít o sekundy, a tak se počítá každý zbytečný pohyb. Například utahováky jsou zavěšené na spolehlivých zipech přímo na dveřích kamionu a náhradní baterky i nabíječky hned proti nim. Mechanik tak v případě potřeby může vybitý nástroj znovu zprovoznit během třiceti sekund.

Kamion je vizitkou

Všechny součástky jsou perfektně roztříděné v nespočtu přihrádek, šuplíků a skříněk, mezi nimiž se členové týmu zjevně dokážou orientovat i poslepu. Nechybějí ovšem ani velké komponenty, jen předních nárazníků s sebou tým na soutěž veze hned dvanáct. „Když pominu pneumatiky, nárazník je nejpoužívanější díl. Při závodech je vždy první na ráně. A vydrží opravdu hodně, i když se to možná nezdá. Pokud je jakkoliv poškozený, raději ho vyměníme a do dalšího servisu opravíme, aby naplno plnil svou funkci. Mám tím na mysli například důležitý potřebný prostup vzduchu pro chlazení brzd,“ vysvětluje Šlambora.

Pokud poškozený rallyeový vůz zvládne dojet do servisní zóny, dokáže si tým s kamionem za zády poradit během půl hodiny téměř s čímkoliv. „Jestliže není narušený ochranný rám, jsme schopni dostat auto do takové kondice, aby mohlo dál pokračovat a klidně i vyhrát. Umíme vyměnit převodovku, nápravy, diferenciály, blatníky, v kamionu jsou i dvě kompletní sady náhradních dveří. Vozíme i střechu, přestože její výměna je složitější,“ popisuje Šlambora. Řada dílů bývá také již předem smontovaná do sestav, protože někdy se vyplatí vyměnit spíše celek než jeden konkrétní díl. Když se například objeví problém v řízení, nejrychlejší je nasadit naráz celou nápravnici.

Proč se kamion „tahá“ s takovým množstvím vody na mytí, když na rallye nejde o krásu? Aby při soutěži nenastal chaos, je důležitý přísný řád a také čistota. Závodní auta jsou při servisu vždy perfektně vyčištěna zvenku i uvnitř. To jednak pomůže včas odhalit jakékoliv opotřebení a současně zvyšuje komfort a soustředění posádky, aby nemusela dýchat prach a netrpěly spolujezdcovy hlasivky. Stejně tvrdá měřítka přitom tým uplatňuje i na servisní kamion. „Je to naše pracoviště a vizitka,“ konstatuje Šlambora.

Nalodit se je kumšt

Složitost a náročnost servisního zázemí se přitom během let neustále zvyšuje a s tím rostou i nároky na vybavení kamionu. V minulosti se během závodu často přejíždělo z místa na místo, servisní přestávky byly krátké. Protože složitější opravy nebylo možné zvládnout na místě, vozilo se i méně vybavení. A podle Šlambory se i méně hledělo na to, aby vozy byly pořád v perfektním stavu. Dnes, když existují velké servisní zóny, se týmy mohou připravit i na vážná poškození a poslat závodní vůz znovu bojovat.

Jaká jsou největší dobrodružství při cestách? „Často je náročné najíždění na loď. Náš kamion má malou světlou výšku a potřebujeme nízký nájezdový úhel, abychom nepoškodili podvěšené skříně. Je proto potřeba, aby nám obsluha trajektu pomáhala s klíny a lany. To pak bývá na všech stranách trochu nervozita. Ale dnes už v přístavech bývají připraveni, před patnácti lety to byl větší problém. Také když jedeme do Švédska nebo jinam za sněhem, není manipulace s takhle velkým autem zrovna jednoduchá. Musíme dávat pozor, kde parkujeme a kam jedeme, aby nám to neuklouzlo a nepřevrátili jsme se. Někdy je to napínavé, ale zatím jsme to vyřešili vždy úspěšně,“ vzpomíná Šlambora.

V Turecku to bylo napínavé

Šlambora už však ví, co chce zlepšit – třeba dostupnost heverů, kterými se zvedají závodní auta. Ty se přesunou zevnitř kamionu do venkovních schránek, aby byly rychleji dostupné a tolik se nepronesly. Třeba se těch dalších pár sekund navíc bude brzy hodit.

Stalo se někdy, že nějaký díl během soutěže došel? „Musím důrazně zaklepat, že se naštěstí nic takového nepřihodilo. Pravda je, že limitní situace nastala v Turecku 2018, kde byl extrémně rozbitý terén. Ochranné ližiny na spodku auta odcházely, ale pár nám jich zbylo,“ říká Šlambora.

Když se vrátí zelenobílý cestovatel do Mladé Boleslavi, projde důkladnou kontrolou nejenom on samotný, ale samozřejmě také zásoby náhradních dílů. „Na začátku sezony máme detailní seznam všech součástek, které jsou v kamionu naloženy. Po každém návratu ze soutěže existuje přesný přehled o spotřebě všech dílů. V rukou ho má Zdeněk Hrdlička, který se na základě podkladů stará o doplnění veškerých součástek. Před každým výjezdem navíc doplňujeme díly podle toho, zda jede na asfaltovou soutěž, nebo na šotolinu,“ dodává Šlambora.

Až potkáte na silnici obra s nápisem Škoda Motorsport, vězte, že míří na rallye, aby podpořil Fabie R5 a jejich posádky na cestě za vítězstvím.