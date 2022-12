Blíží se Toyota Supra GRMN? Údajně by mohla dostat motor z BMW M4 CSL a 550 koní

Toyota představila pátou generaci modelu Supra již začátkem roku 2019, přesto neustále pracuje na rozšiřování nabídky. Po klasickém šestiválci dorazil i slabší čtyřválec a nakonec jsme se letos dočkali i dlouho očekávané manuální převodovky, které je spojena výhradně s šestiválcem.

Poměrně dlouho se však spekuluje o ještě výkonnější verzi, která by mohla nabídnout ještě výkonnější řadový šestiválec. Ostatně asi není třeba znovu připomínat, že nová Toyota Supra je technicky spřízněná s roadsterem BMW Z4, ačkoliv finální ladění modelů probíhalo samostatně.

Modely Supra i Z4 přitom v současnosti standardně nabízejí 3,0litrový řadový šestiválec řady B58, o kterém se všeobecně ví, že nabízí dokonce nepatrně vyšší výkon, než jaký automobilka papírově slibuje. Podle některých spekulací by však Supra mohla dostat i motor S58, kterým BMW osazuje vrcholné modely z řady M.

Dokonce již v roce 2018, kdy teprve probíhal vývoj vozů, se objevila zmínka, že by BMW mohlo Toyotě dodat pro vrcholnou Supru právě zmiňovaný vrcholný šestiválec. Vrcholná Supra měla nést tradiční označení GRMN a kromě maximálního výkonu měla nabízet i přepracovanou karoserii s důrazem na optimalizovanou aerodynamiku a chlazení.

Podle kolegů z Automotive Evolution by se nový model mohl představit na jaře roku 2023 jako limitovaná edice pro modelový rok 2024. Podle webu Best Car je pak možné, že by se pod kapotou vrcholné Supry mohl objevit dokonce upravený motor S58, převzatý z vrcholného BMW M4 CSL. Zákazníci by se tak mohli těšit až na výkon 550 koní a 650 Nm točivého momentu.

Motor by údajně mohl být spojen buď se sedmistupňovou DCT převodovkou, která by nahradila tradiční měničový automat, nebo dokonce s manuální převodovkou, což zní skoro až příliš dobře. Současně však kolegové z Best Car předpokládají, že tato extrémní verze Supry by mohla být pomyslným loučením s generací J29. Konec výroby se totiž očekává v roce 2025.