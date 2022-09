Sportovní Mazda s rotačním motorem prý nakonec přijde! Má být sourozencem příští Toyoty Supra

Nejnovější zprávy z Japonska hovoří o tom, že Toyota pracuje na novém sportovním autě, které by se mohlo představit v průběhu roku 2026. Tou dobou má zároveň skončit produkce stávající generace modelu Supra, která byla vyvinuta ve spolupráci s automobilkou BMW. Nástupce sportovní Toyoty by se mohl dočkat sourozence se značkou Mazda na kapotě.

Spekulace jako první publikoval japonský magazín Best Car a následně je v souhrnném článku zveřejnil australský web Drive. Podle těchto informací dostal v Toyotě zelenou projekt nástupce současného modelu Supra, který by však měl být elektromobilem. Ale co víc, ke snížení nákladů na vývoj by opět mohla pomoci spolupráce s jinou značkou, tentokrát s japonskou Mazdou.

Sportovní Mazda by ovšem místo čistě elektrického pohonu mohla spolehnout na hybridní. Spalovací motor by však nesloužil k pohonu vozu, spíše by vyráběl elektřinu a tím prodlužoval dojezd vozu. Pro tuto funkci se svými kompaktními rozměry skvěle hodí Wankelův rotační motor. Mohlo by tedy jít o tolikrát spekulovaného ideového nástupce Mazdy RX-7.

Dvojice japonských sportovních kupé má využít platformu e-TNGA, na níž momentálně stojí Toyota bZ4X a její sourozenci od Subaru a Lexusu. Uvnitř vozu bude údajně místo pro dvě osoby, přičemž verze od Toyoty má disponovat dvěma elektromotory, pohonem všech kol a výkonem v okolí 500 koní.

Systém pohonu všech kol má být zcela nový a na vývoji se bude podílet i WRC tým Toyoty. Dle informací zveřejněných magazínem Best Car by sportovní Toyota zároveň mohla být prvním modelem značky využívajícím akumulátor s pevným elektrolytem, tedy takzvanou solid-state baterii. To by prakticky znamenalo vyšší energetickou hustotu (tedy delší dojezd), rychlejší nabíjení a delší životnost ve srovnání se stávajícími lithium-iontovými bateriemi.

Právě proto, že v době uvedení budou solid-state baterie ještě drahé, než se najede na velkosériovou výrobu a sníží se náklady, použije Toyota tento typ akumulátorů nejprve ve sportovním voze, kde vyšší cena nebude vadit tolik, jako kdyby se solid-state baterie začaly nejdříve montovat do modelů jako RAV4 nebo Corolla.

Verze vozu se značkou Mazda by mohla zůstat u jednoho elektromotoru pohánějícího pouze zadní kola. Zároveň by to mohlo umožnit použití menšího akumulátoru a tím pádem také nižší hmotnosti ve srovnání se sourozencem od Toyoty. Z hmotnostního rozdílu ale ukrojí již zmiňovaný rotační motor.

Magazín Best Car dokonce spekuluje, že by Wankelův motor mohl dostat několik rotorů a nějakou formu přeplňování. Mazda také pracuje na vývoji rotačního motoru spalujícího vodík, ale jeho použití je málo pravděpodobné – produkční sporťák spíše využije verzi motoru spalující klasický benzín. O výkonu Mazdy spekulace nehovoří.

Vývoj nástupce stávající generace Toyoty Supra, potažmo ideového nástupce Mazdy RX-7, údajně ještě není ve fázi spolupráce. To znamená, že hlavní práce nyní leží na Toyotě, ale inženýři od Mazdy prý mají k projektu přístup a mohou přispívat svými názory.

Spekulace o příchodu nové sportovní Mazdy s rotačním motorem nejsou nové, obzvláště po představení parádního konceptu RX-Vision v roce 2015. Uvidíme, jestli na nich tentokrát je něco pravdy. Vedení Mazdy zatím zamítlo jakoukoliv možnost sportovního vozu s čistě spalovacím motorem, který by mohl stát na platformě modelu CX-60 s primárně poháněnými zadními koly.

Připomeňme ještě spekulace o příchodu ideového nástupce Toyoty MR2, jenž by mohl stát na platformě modelu GR Yaris a mít sourozence od Daihatsu a Suzuki. Kromě toho se očekává příchod sporťáku vycházejícího z konceptu GR GT3, jehož produkční verze by měla v hierarchii značky stát nad modelem Supra. I v jeho případě se objevují spekulace o sourozenci od Mazdy, které se odkazují na stejný koncept RX-Vision. Nechme se tedy překvapit.