BMW 320i Cabriolet: Sexy eyes

Přednedávnem jsme objevili zřejmě nejzachovalejší kousek v Česku – a možná na světě. S dvoulitrovým šestiválcem a ve stavu vozu expedovaného z továrny. Když jej koncem podzimu tehdejší majitel po nádherně strávené sezoně nabízel za dvě stě tisíc korun k prodeji, půlce redakce způsobil několik probdělých nocí. Teď už víme, že čas na rozmyšlenou jsme si brát neměli. Než kdokoliv z nás stačil zareagovat, auto bylo dávno pryč.

Jeho novému vlastníkovi gratulujeme, s ostatními příznivci žádaného kabrioletu se alespoň se slzou v oku podělíme o dojmy a zážitky. A teď už víme, že až se někdy v budoucnu podobně výjimečný kousek s cedulkou „Na prodej“ objeví, je třeba jednat unáhleně!

BMW řady 3 E36: Třetí generaci trojky je 30 let. Připomeňte si její příběh Aleš Dragoun Novinky

Láska na první pohled

Když koncem jara 1993 tehdy čtyřletý čtrnáctideník Auto Tip poprvé důkladně prozkoumal nový mnichovský kabriolet střední třídy, pěl na jeho adresu jen slova uznání a chvály. Na jihu Francie s ním redakce našla společnou řeč ihned po přistání letadla.

Stejně beznadějně se do BMW E36 „nahoře bez“ zamilovala o tři roky později krásná dánská zpěvačka Whigfield v italském přímořském letovisku Porto Venere. Jeho uličkami se totiž tehdy proháněla právě zmíněným bavorským kabrioletem při natáčení videoklipu k hitu Sexy eyes ze svého debutového CD. Hvězda atraktivního kabrioletu však nezhasla ani po třech desetiletích, mezi zájemci o klasické auto „nahoře bez“ patří dodnes mezi nejžádanější zboží.

Vůbec poprvé ze sebe moderní „trojka“ stáhla plátěnou střechu v březnu 1993 v Ženevě. Premiérově se tak stalo ve špičkové specifikaci 325i, osazené řadovým šestiválcem o poctivém zdvihovém objemu 2494 cm3 a výkonu 141 kW. Ten se pro Evropu dodával výhradně s pětistupňovou převodovkou – zájemce si však mohl vybrat manuální, nebo samočinnou ZF. Zato pro USA byl tento motor dostupný výhradně se čtyřstupňovým automatem. S touto na motory skromnou, avšak na převodovky bohatou paletou si BMW 3 Cabriolet vystačilo celý první rok na trhu.

BMW E36 Compact s dvanáctiválcem znáte? Bláznivý projekt se zrodil v 90. letech Jan Zajíc Autofun

Na jaře následujícího roku 1994 uzavřely nabídku působivého kabrioletu další verze: čtyřválcová 318i (85 kW), šestiválcová 320i (110 kW) a vrcholná M3, poháněná třílitrovým šestiválcem o výkonu 210 kilowattů. V tomto případě šlo zároveň o jedinou variantu dostupnou výhradně s manuální převodovkou. M3 působilo proti ostatním sourozencům jako raketa na kolech, vždyť z nuly na stovku se rozletělo za 6,2 sekundy a uhánělo až 250 km/h. Základní čtyřválec 318i vyžadoval k vyvinutí stovky dvojnásobný čas a v hodnotě maximálního tempa ztrácel výrazných šedesát kilometrů.

Všechny čtyři původní verze kabrioletu vycházely ze stejně motorizovaných kupé, letní karoserie však přišly o prostřední sedadlo. A ke cti BMW se sluší dodat, že na rozdíl od nejnovějších německých kabrioletů v podobě golfu a astry se obešel bez kontroverzního ochranného oblouku, jemuž dodnes mnozí příznivci otevřených modelů nemohou přijít na chuť. Tento prémiový model se tak zařadil mezi soupeře Mercedes-Benz 300 CE-24 (A 124) a Audi Cabriolet (B4/8G).

Ačkoliv šlo o přímé soupeře, ve skutečnosti byl každý z modelů z jiného těsta: mercedes s pohonem zadních kol náležel do segmentu vyšší střední třídy, audi s předním pohonem patřilo do střední třídy a BMW znamenalo kompromis – zadokolku střední třídy. Na trhu tak byla mnichovská novinka osamocená, ačkoliv kabriolety se to jinak na evropském trhu jen hemžilo. Na stejné technice otevřeného BMW E36 se později dokonce zrodil i neméně atraktivní dvoumístný roadster Z3. Také ten v roce 1995 zazářil i u diváků. A to dokonce na stříbrném plátně, konkrétně ve filmu Zlaté oko. V tehdejší první bondovce po dlouhé, šestileté odmlce vystřídal Timothyho Daltona v roli agenta 007 Pierce Brosnan.

BMW M8 Cabrio Competition vs. Ford Mustang Convertible: souboj skládacích střech • Auto.cz

Automat jen vzácně

Správný fanda BMW řady 3 nikdy nepohrdne žádným motorem, ale vždycky to musí být šestiválec, což je nyní dopřáno i nám. K dispozici máme ten úplně nejslabší z nich, tedy dvoulitrový agregát s označením M50B20, a to dokonce z jeho prvního produkčního roku 1994. Po nastartování se rozezní očekávaný plnohodnotný bavorský zvuk, po němž následuje podobně opojný zátah. Sound šestiválce s dvěma vačkovými hřídeli a řetězovým rozvodem se v obnažené kabině rozezní jako symfonie v koncertní hale. Jak bývalo tehdy zvykem, jeho zatím nepříliš bystrá automatická převodovka dynamiku mírně otupuje.

Svět se holt vyvíjí postupně – tenkrát by ještě nikoho nenapadlo, že automat bude jednou předvídavější a úspornější než samotný řidič. Pro takhle komfortní automobil určený k vyhlídkovým letním jízdám se však ležérní reakce dokonale hodí. Podíl automatu byl tehdy dominantní především v USA, tam se však dnes světoběžnické sběratelské auto s evropským původem vydá lovit málokdo.

Vždyť německá inzertní nabídka kabrioletů BMW 3 z produkčního období let 1993 až 1999 aktuálně čítá 382 vozů, takže si na starém kontinentu vybere opravdu každý. Bohatý výběr najdete dokonce i mezi pozdějšími šestiválci 328i o výkonu 142 kW. Jak je však poplatné zákaznickým prioritám z devadesátých let, zastoupení manuálních převodovek je zde většinové: konkrétně 290 řadicích pák proti 92 voličům automatu. Dle současného trendu by přitom ruční řazení nemělo na trhu šanci. Jestli nám za dalších třicet let klasická auta provozovat nezakážou, v řídké nabídce ojetých (dnes nových) kabrioletů BMW 4 už žádnou manuální převodovku dávno nenajdete.

BMW 320iS a 333i: Vzácné kousky pro země, kterým ikonická M3 nebyla přána Tomáš Dusil Novinky

Na palubě kabrioletu ročníku 1994 nacházíme spoustu prvků moderní a luxusní výbavy, ať už jde o dřevěný dekor, elektrické stahování všech bočních oken, vestavěné autorádio s RDS a přehrávačem kazet, palubní počítač, nebo kožené čalounění včetně potahu věnce volantu i táhla ruční brzdy. Pod podlahou zavazadelníku navíc trůní dodnes nepoužitá plnohodnotná rezerva nazutá na originálním litém disku. Bohatě vyšperkovaný kabriolet zakotvil v Česku teprve loni, kdy k nám dorazil z domácího Německa. Ve stavu nového auta a se sotva pár desítkami tisíc kilometrů na kontě.

Rodinná atrakce

Individualita bez hranic. Požitek z jízdy. Láska na první pohled… Když se kabriolet generace E36 začal poprvé objevovat v tuzemském tisku, nejen placení reklamní agenti, ale i očarovaní testovací jezdci hovořili pouze řečí superlativů. Přestože rok 1993 přivedl na svět spoustu důležitých novinek, například první Mercedes-Benz třídy C, Volkswagen Passat B4 nebo Citroën Xantia, dodnes se z té doby těší mnohem větší pozornosti právě mnichovský kabriolet. Auto s rozevřeným nebem nad hlavou má prostě kouzlo, kterému dnešní produkční programy automobilek příliš nerozumějí. O to více je ale ocení fandové klasických modelů, vždyť tahle auta se dnes využívají převážně za hezkého počasí.

Jízda v kabrioletu BMW 320i představuje nádherný zážitek. Navzdory sportovním ambicím značky má podvozek komfortní charakter, původ v karosářské verzi kupé je znát jen navenek. Auto nám v zatáčkách připadá snad ještě jistější, což připisujeme nárůstu hmotnosti a jejímu přesunu dospod vozu. Ačkoliv kabriolet je už z principu určený hlavně pro požitky, a nikoliv na zběsilé sportování, stabilita vozu ohromuje. Při běžných meziměstských rychlostech nás uvnitř žádný nežádoucí hluk neobtěžuje, na palubě navíc máme dojem pobytu v luxusním kočáru nejvyšší kategorie. Obrovský rozdíl proti BMW 3 Compact, představenému v téže sezoně se silně zastaralým interiérem vycházejícím z předchozí generace E30.

TEST BMW M440d xDrive Convertible – Život nahoře bez Lukáš Volšický Testy

Základní šestiválec s charakteristikou velkého „rodinného“ kabrioletu dokonale ladí – asfalt z povrchu zemského sice netrhá, ale skryté síly má v sobě na rozdávání. Plnohodnotnému využití na čtyřčlenné dovolené s plnou polní brání jen velikost zavazadelníku. V případě střechy nad hlavou sice máte k dispozici využitelných 435 litrů, což odpovídá slušně vychovanému sedanu střední třídy, jenže když se oddáte slunění pod širákem, rázem se nabídka smrskne na pouhých 230 litrů. A to už dvoutýdenní výpravu k Jadranu značně omezuje. Žádný střešní box nad sebe neupevníte a na přívěs nepomýšlejte – za kabriolet patří asi tolik jako za ferrari…

A vzpomeňte si na dětskou hračku Ferrari 275 GTB 4 s přívěsným vozíkem z Igry. Podobným kašpárkem na silnici být s klasickým kabrioletem věhlasné značky prostě nechcete. Navíc žádnému majiteli podobného auta o přepravní schopnosti nejde, skuteční fajnšmekři totiž milují právě co nejméně praktické modely.

Takhle má vypadat klasický bavorák

Dodnes si vzpomínám, jak obrovskou událostí bylo na přelomu osmé a deváté dekády představení nového BMW 3. Futuristicky moderní, ze všech úhlů pohledu krásný a technicky vyspělý sedan doplnilo v roce 1992 ještě atraktivnější kupé. Když pak v další sezoně na scéně zazářil odvozený kabriolet se shrnovacím plátnem, už jsem si přál být dospělý a s řidičákem v kapse. Dnes mě překvapuje, že za dlouhých třicet let tohle ani skoro nezestárlo. Design zůstává stále tak nadčasově hravý jako v dobách produkce, což platí i pro jízdní vlastnosti a charakteristiku dvoulitrového šestiválce. A právě generace E36 pro mě dodnes představuje nejvyšší vrchol mnichovské řady 3, učebnicový příklad klasického BMW.

Technické údaje BMW 320i Cabriolet Motor atmosférický zážehový šestiválec vpředu podélně, elektronické vstřikování benzinu Bosch Motronic DME MS40.1 Objem 1991 cm3 Vrtání x zdvih 80 x 66 mm Výkon 110 kW (150 koní) při 5900/min Točivý moment 190 N.m při 4200/min Převodovka pětistupňová samočinná ZF 5HP-18 Pohon zadních kol Brzdy vpředu kotoučové s vnitřním chlazením, vzadu kotoučové, ABS Rozvor 2700 mm Vnější rozměry 4435 x 1710 x 1350 mm Zavazadlový prostor 230 l Největší rychlost 207 km/h Zrychlení 0-100 km/h 11,7 s Normovaná spotřeba 8,7 l/100 km Objem nádrže 62 l Rok výroby 1994

Z dobového ceníku

Automobilka BMW patřila na českém trhu počátkem devadesátých let mezi značky, u nichž se konkrétní ceny vozů přepočítávaly podle denního kurzu marky vůči koruně. Pro představu o tehdejších cenách řady 3 uvádíme údaje z jarního ceníku roku 1995. Mimochodem výše průměrné mzdy tehdy dosahovala na poměry BMW veleskromných 8307 Kč…

Tuzemská nabídka BMW 3 v roce 1995 316i Compact (1.6/75 kW) 599 900 Kč 318ti Compact (1.8/103 kW) 781 100 Kč 316i (1.6/75 kW) 699 000 Kč 318i (1.8/85 kW) 878 900 Kč 318iS (1.8/103 kW) 922 800 Kč 320i (2.0/110 kW) 996 300 Kč 328i (2.8/142 kW) 1 160 100 Kč 318tds (1.7/66 kW) 879 700 Kč 325td (2.5/85 kW) 992 700 Kč 325tds (2.5/105 kW) 1 112 700 Kč 320i Cabrio (2.0/110 kW) 1 319 500 Kč M3 Coupé (3.0/210 kW) 1 838 400 Kč Zdroj: Svět motorů

Zdroj: Auto Tip Klassik, video: auto.cz