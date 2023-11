Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Tesla se do toho v uplynulých letech pořádně obula. Samotnou mechanickou stránku svých aut trochu upozadila ve prospěch špičkových palubních systémů, výkonných elektromotorů s nízkou spotřebou a akumulátorů schopných zvládat vysoký dobíjecí výkon i navzdory „pouze“ 400V síti. Svou dominanci v posledních měsících navíc potvrzuje agresivní cenovou politikou, díky níž se dostává hluboko pod úroveň zejména evropských konkurentů.

Také proto Tesla za první letošní tři kvartály celosvětově prodala přes 1,3 milionu aut (+46 %; primárně modely 3 a Y), kdežto například BMW spolu s Mini do konce září navzdory 93% meziročnímu nárůstu stačily udat necelého čtvrt milionu bezemisních vozů.

Němci ovšem v současné době pracují na šesté generaci cylindrických bateriových článků, které mají technologický náskok Tesly zcela vymazat a prodeje elektrických BMW vystřelit do výšin. Ve srovnání se současnými prizmatickými Li-Ion články mají být o polovinu levnější na výrobu, přitom díky vyšší energetické hustotě mají při zachování velikosti umožnit až o 30 % delší dojezd.

Chystaná generace BMW s přídomkem Neue Klasse, jež odkazuje na přelomovou řadu mnichovských automobilů z 60. let, by tudíž na jedno nabití měla zvládnout cesty delší než 800 kilometrů. Maximum dobíjecího výkonu by mělo dosáhnout až 270 kilowattů. Přesné hodnoty poznáme již brzy. Do velkosériové výroby se totiž nové články dostanou již v roce 2025.

Vyvíjené cylindrické články od BMW mají průměr 46 milimetrů a k dispozici budou ve dvou variantách s výškami 95 a 120 milimetrů. Články typu 4680 od Tesly mají totožný průměr, vysoké jsou ale ovšem pouze osmdesát milimetrů. Jestliže Tesla si však akumulátory vyrábí sama, BMW produkci svěří společnostem CATL a Eve Energy. Tím sice zůstane více závislé na externích dodavatelích, zároveň mu ale zbude dostatek prostředků právě na vývoj nových článků.