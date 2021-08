BMW M8 Competition Coupé – Rychle, bokem, s elegancí

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Překvapil mě zavazadelník, jehož objem 420 litrů (+70 l proti kabrioletu) je už slušně využitelný. Pokud by vás ale z nějakého důvodu trápila nedostatečná praktičnost auta, jednoduše sáhnete po čtyřdvířku. Investice navíc je v konečné částce zanedbatelná, dostanete jeden pár dveří navíc – tedy snadnější nastupování - a ještě o dvacet litrů větší kufr. Navzdory tomu všemu však v mém osobním žebříčků zůstává nejsympatičtější volbou kabriolet, který veškeré přednosti „osmičky“ zvládá kombinovat ještě s otevřeným nebem nad hlavou. A má to výhody i v každodenním životě. Když do stísněného prostoru vzadu potřebujete dostat dětskou autosedačku, jednoduše si střechu uhnete.

Tak pojďme rovnou na ně. Už samotné nastupování za volant nízkého sporťáku vyžaduje víc fyzické námahy, sedák je opravdu zatraceně blízko zemi. Ještě horší to ale mají cestující soukající se dozadu. Prostor pro nastupování vám sice rozšíří elektronicky (a automaticky) posuvná sedadla vpředu, ani tak ale místa nevznikne moc. A když už se dozadu dostanu, ani mně s výškou 178 cm nezbývá za sebou samým moc velká rezerva před koleny ani nad hlavou. Kdokoliv vyšší už tu bude vyloženě utiskovaný. Pár desítek kilometrů se tu vydržet dá, na dlouhou cestu za výletem bych to ale neviděl. Chápu, dvoudveřové kupé… přesto bych vzhledem k vnějším rozměrům čekal uvnitř trošku víc.

Zvenčí vypadá auto přesně tak, jak bych si silné sportovní kupé představoval. Má dravý vzhled, zároveň si ale zachovává normální velikost ledvinek. I když jde jen o dvoudveřové kupé, je to pořádný kus auta. S délkou skoro 4,9 metru a šířkou přes 1,9 metru se není co divit. Zároveň je však jen necelých 1,4 metru vysoké, takže si zachovává elegantní a svažující se siluetu. Takové proporce s sebou však nesou i určitá negativa.

Může za to především M Competition Paket za 428.142 Kč, jenž navyšuje maximální výkon motoru ze 441 na 460 kW, přidává specifická M dvacetipalcová kola, M Sportovní výfukový systém, M bezpečnostní pásy a pár dalších drobností. Kombinace černých kol a krásného metalického laku Aventurine Red (z dílny BMW Individual za 66.378 Kč) vypadá naprosto fantasticky. Osobně jsem byl z tohoto odstínu nadšený a oslavné ódy jsem zaslechl i od svých přátel. Barva je to zajímavá a

Standardně je „emko“ dodáváno s 20“ koly z lehkých slitin, laserovými světlomety, komfortním bezklíčovým systémem, digitálním klíčkem, M sportovním diferenciálem a tak dále. Jednoho by snad až napadlo, že již nebude za co připlácet. Ale jak vás přesvědčí testovací exemplář, opak je pravdou. Vždyť tvůrce tohoto kupé naklikal příplatkové položky za další milion korun!

Mnichovská značka to s řadou 8 zkoušela již v roce 1989, tehdy se „osmička“ prodávala rovných deset let a připsala si něco přes 30.000 udaných kusů po celém světě. Na nástupce si musela počkat až do roku 2018. Předzvěstí vzkříšení se vlastně stal už moment, kdy BMW řady 6 vyškrtlo ze svého repertoáru karoserii kupé. S osmičkou by si zkrátka bylo příliš blízké.

Motor, jízdní vlastnosti

Technický klenot

Emkové osmičky pohání vždy 4,4litrový osmiválec s výkonem 441 kW, ale jak už jsme si řekli v úvodu, náš exemplář má výkon posunutý na 460 kW. Maximum síly je k dispozici v 6000 otáčkách a 750 newtonmetrů točivého momentu v širokém pásmu od 1800 do 5800 ot/min. Na stovce je vůz za 3,2 sekundy, dvoustovka mu trvá jen něco málo přes 11 sekund. A pokračuje na 250, případně 305 km/h, zaškrtnete-li při konfiguraci M Driver´s paket.

Taková čísla jsou sama o sobě impozantní, neméně zajímavá je však i samotná technika. Osmiválec je vybaven dvěma turby umístěnými mezi hlavami válců, kříženými výfukovými svody zajišťujícími plynulý přívod výfukových spalin k lopatkám turbodmydchadel a tím jejich okamžitou reakci a nejlepší možný cyklus výměny plynů. Nezapomeňme na technologii vysokotlakého přímého vstřikování s maximálním tlakem 350 baru. To zajišťuje jemné rozprašování paliva zlepšující výkon i hospodárnost. Verze Competition není jen o jiném naladění softwaru, V8 tady dostává třeba i speciálně navržené uložení v karoserii pro ještě pevnější spojení s konstrukcí vozidla.

Propracovaný systém chlazení je připraven i na okruhovou zátěž. Centrální chladicí modul je obklopen dvěma vysokoteplotními vodními okruhy. Nepřímé chladiče stlačeného vzduchu jsou zabudovány do nízkoteplotního chladicího okruhu, zatímco vysokoteplotní okruh zásobuje chladicí kapalinou blok motoru a turba. Další elektrické vodní čerpadlo chladí turbodmychadla ještě nějakou dobu po zhasnutí motoru. Součástí celého systému je ještě další chladič motorového oleje a samostatný chladič oleje převodovky. Speciálně okruhové jízdě je uzpůsoben systém mazání. Olejové čerpadlo má menší přední komoru, která přijde ke slovu, je-li zapotřebí větší kapacita. Další sací stupeň umožňuje počítačem řízenému olejovému čerpadlu čerpat mazivo z menší komory. Takové řešení zajišťuje přívod oleje i při extrémním bočním či podélném zrychlení. A takto bychom mohli s technickými berličkami pokračovat až do večera…

BMW M8 Competition Coupé

Agregát je spojen s osmistupňovou samočinnou převodovkou M Steptronic s robustním měničem točivého momentu, jenž je uzpůsoben kooperaci s tak velkým motorem. Řadit si můžete pádly (kdy převodovka sama nepřeřazuje), případně si zvolit jeden ze tří stupňů charakteristiky změny převodových stupňů – komfortní, sportovní a okruhově zaměřený. Standardem „emka“ je i pohon všech kol M xDrive s elektronicky ovládanou vícelamelovou spojkou dovybaven M sportovním diferenciálem. Ale pozor, z M8 uděláte lusknutím prstu čistokrevnou zadokolku! Režim 2WD posílá parametry výhradně na zadní kola a zároveň vypíná veškeré stabilizační a regulační systémy. Ale věřte mi, na českých okreskách si bohatě vystačíte s režimem 4WD Sport, tedy hravěji naladěnou čtyřkolkou. Ani ta se totiž k pohybům zádě nenechá dvakrát přemlouvat.

50x a stále poprvé

Není to zdaleka mé první setkání s tímto osmiválcem BMW, přesto si jeho přítomnost vždycky užívám, jako by to bylo poprvé. Jakmile se přede mnou otevírá první dlouhá rovinka, plynový pedál jde až k podlaze a vzápětí se strojovna dává do pohybu. Naprosto famózního pohybu s brutálním zátahem a touhou po otáčkách, kdy jste přišpendleni k sedačce, zatímco automat kope jeden kvalt za druhým a vy jen čekáte, až se příď této rakety začne pozvolna vznášet k nebi. Motor se okamžitě zvedá z nejnižších pater otáčkoměru, nejlépe mu ale je v těch vyšších a při ostrém tempu se nebojí brnkat o červeně zvýrazněné hodnoty. Digitální přístrojový štít lze při této velkolepé show sledovat opravdu jen po očku, ale vřele to doporučuji. „Osmička“ totiž umí aktuální rychlost skvěle zamaskovat a nejednou se přistihnete, že jedete výrazně rychleji, než si myslíte.

Kromě hbitých reakcí na sešlápnutí plynového pedálu se mi líbí i charakter převodovky. Jak jsem říkal, v zápřahu nechybějí sportovní kopance, které ještě umocňují celkový požitek z rychlého svezení. Maličko zklamaný jsem byl snad jen ze zvukového projevu. Příplatkový M výfukový systém mě navnadil, že by tahle nabroušená testovačka mohla ve sportovním módu dělat pořádný rozruch. Uvnitř si ale pomáhá reproduktory a venku slyšet je, i když přiznávám, že jsem čekal víc. Předpokládám ale, že se tu o slovo přihlásily emise hluku, což je teď v Německu třaskavé téma. Ostatně divize M a AMG nás už před nějakým časem varovaly, že s akustikou budoucích sporťáků to už jednoduše nebude ono.

Ale to mi náladu nezkazí, stejně jako potřeba častého tankování. M8 sice má 68litrovou nádrž, když za to ale pořádně vezmete, apetit roste klidně ke dvaceti litrům. Při rozumnějších, avšak pořád svižných přesunech počítejte s odběrem mezi 12 a 15 litry na 100 km.

Solidní cesťák

Lze však dosáhnout i spotřeby necelých 10 litrů. To když utlumíte veškeré sportovní ambice a chcete hlavně komfortní přepravník na dlouhé cesty. V takovém případě se motor i převodovka uklidní. Automat najednou řadí hladce a motor si jen někde v povzdálí ševelí. I v takovém případě ale lze stlačit plynový pedál k podlaze (ono to vlastně klidně stačí jen do půlky) a získat tak obrovskou porci síly pro bezpečné předjetí. A je úplně jedno, jestli tak učiníte v 50, 120 nebo na německé dálnici 220 km/h. Motor má neustále chuť zrychlovat a eso v rukávu vytasí na požádání.

Svůj charakter mění v závislosti na jízdním stylu i adaptivní M podvozek s elektronicky řízenými tlumiči. Tlumící síly pro jednotlivá kola se mění plynule pomocí elektromagnetických ventilů v závislosti na měnící se jízdní situaci. Regulace tlumičů bere v úvahu pohyby karoserie, povrch vozovky i natočení volantu. Verze Competition posouvá schopnosti podvozku ještě dál. Má zvětšený odklon předních kol a zadní nápravu vybavenou u příčných ramen kloubovými spoji namísto gumových.

BMW M8 Competition Coupé

Výsledkem jsou rychlé průjezdy zatáčkami podtrhnuté strmým řízením s porcí zpětné vazby. I když má auto téměř dvě tuny, hmotnost se mu daří skvěle maskovat a po okreskách se vodí jedna radost. Spíše než hmotnost tak ve finále „překáží“ samotné rozměry auta. Na druhou stranu je potřeba dodat, že českými cestičkami svištím na míle daleko od limitu vozu, ke kterému bych měl odvahu se přiblížit opravdu jen na závodním okruhu. Podvozek je tužší, jistý a problém nepředstavují ani obouvané dvacítky. Pravdou ale je, že při přepnutí do komfortního režimu bych na palubě čekal absolutní a ničím nerušenou pohodu. Tu však občas naruší nějaké neduhy. Ať už zvýšený hluk na zhoršeném povrchu, nebo občasná tupá rána. Někde si volba ryzího „emka“ musí vybrat svou daň. Komu by to připadalo moc, ten má na výběr pestrou škálu dalších (a cenově dostupnějších) variant „osmičky“.