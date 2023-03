BMW Neue Klasse: První auto na chystané platformě by mohlo vypadat takto

Že BMW pracuje na nové platformě, které říká Neue Klasse, není tajemství. Prvním modelem, který ji využije, by měl být elektrický sedan velikosti odpovídající současné řadě 3.

I proto se objevují spekulace, že by novinka mohla dostat označení i3 a že by mohla být nabízena paralelně se zážehovými a vznětovými verzemi řady 3. Německá automobilka by totiž měla první vůz postavený na architektuře Neue Klasse začít vyrábět už v roce 2025. Firma platformu popisuje jako zaměřenou na udržitelnost, cirkulární ekonomiku a používání nových technologií a výrobních procesů.

Na příchod nové architektury BMW láká také v lednu představený koncept BMW i Vision Dee, jehož design podle automobilky vychází z tradičních prvků značky, jako jsou ledvinky na přídi, dvojitá (dříve kruhová) světla nebo linka bočních oken zakončená Hofmeisterovou křivkou. Charakteristické detaily ale designéři přepracovali do modernější podoby. Studie kromě toho zaujala karoserií, která umí měnit barvy a světlomety, imitujícími výrazy lidské tváře.

A právě koncept i Vision Dee posloužil známému digitálnímu umělci a designérovi jménem Lars Sältzer k návrhu podoby sériového provedení sedanu na nové platformě Neue Klasse. Lars vozu ponechal tvary a proporce studie, tu však převedl do civilnější podoby. Jeho vize tak dostala normální modrý metalický lak, standardní kola, klasická zpětná zrcátka nebo tradičnější nárazníky. Auto však i nadále zaujme přední maskou a zajímavými světlomety na obou koncích karoserie.

Jsme zvědavi, jak moc se Lars trefil do reality. Co se architektury Neue Klasse týče, po elektrickém sedanu bude zřejmě následovat elektrické SUV, už nyní označované jako nástupce iX3.