BMW i Vision Dee se tváří jako člověk, mění barvy jako chameleon a má nový interiér

Mnichovská automobilka BMW si pro výstavu spotřební elektroniky Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas připravila nový koncept nazvaný i Vision Dee. Kromě nového designu značky představuje také ukázku budoucí řady vozidel Neue Klasse, vylepšenou technologii E Ink, nové pojetí interiéru a plně se vrhá do digitální éry.

V názvu BMW i Vision Dee malé písmeno i značí elektrický pohon, slovo Vision koncept a slovo Dee je vlastně zkratkou slov Digital Emotional Experience (Digitální emocionální zážitek). Právě slovo Dee představuje nové směřování v uvažování značky, kdy BMW podle oficiální tiskové zprávy chce vytvořit ještě silnější pouto mezi lidmi a jejich automobily.

Video se připravuje ...

Design konceptu zřetelně navazuje na styl BMW i Vision Circular, jen vyměnil zaoblenou karoserii za tříprostorovou. Zároveň nás BMW připravuje na příchod nové skupiny vozidel souhrnně nazývaných Neue Klasse. Designéři vychází z tradičních prvků značky, jako jsou ledvinky na přídi, dvojitá (dříve kruhová) světla nebo linka bočních oken zakončená Hofmeisterovou křivkou, jen je přepracovali do modernější podoby.

Karoserie konceptu plně využívá technologii E Ink, která byla poprvé prezentována vozem iX Flow na loňském CES. Tenkrát bylo auto schopné měnit barvu pouze v odstínech šedi, nyní se i Vision Dee dokáže převléct do 32 různých barev, přičemž meze se nekladou ani jejich kombinacím nebo grafickým prvkům. Povrch karoserie koncepčního vozu je rozdělen na 240 segmentů, z nichž každý se ovládá a mění barvu samostatně.

BMW u i Vision Dee hodně mluví o digitálním zážitku, který začíná už mimo vozidlo. Koncept dokáže řidiče přivítat grafickými prvky, hrou světel a zvukovými efekty. Na boční sklo umí také promítnout přivítání řidiče, včetně jeho avataru, ale tím cirkusové kousky nekončí. Čelní světlomety, které jsou součástí čelní masky roztažené přes celou příď, prý tvoří „fygitální“ prvek. Velice nápadité (ehm) slovo značí kombinaci fyzického a digitálního světa. I zde dokáže i Vision Dee měnit barvy a grafiku, čímž imituje výrazy lidské tváře a vyjadřuje nálady, jako je například radost, údiv, případně souhlas. Zároveň Dee dokáže s lidmi mluvit… Dee je totiž také integrovaný software, který můžeme chápat jako hlasového asistenta, jenž funguje jak uvnitř vozu, tak vně.

Video se připravuje ...

Uvnitř čeká nově pojatý interiér, jenž v první řadě sází na jednoduchost. Trochu překvapivě na palubní desce nenajdeme obří dotykovou obrazovku, která je v dnešních autech v podstatě povinností. V BMW ji nahradili novou generací head-up displeje, schopného promítat údaje přes celou šířku čelního skla. Se vstupem podobného řešení do produkčních aut se počítá v roce 2025, kdy se objeví v prvních modelech Neue Klasse. Výběr zobrazovaného obsahu se může provádět ovládacími prvky na volantu.

Hlavním ovládacím prvkem pro head-up displej je však takzvaný Mixed Reality Slider, který se nachází uprostřed palubní desky. K dispozici je pět úrovní nastavení od analogových informací přes informace související s řízením, obsah komunikačního systému, projekci rozšířené reality až po vstup do virtuálních světů. Zároveň BMW i Vision Dee umí – jak to popisuje tisková zpráva značky – postupně ztlumit realitu, a to plynule zatmavitelnými okny.

Video se připravuje ...

„S BMW i Vision Dee ukazujeme, jak je možné automobil dokonale integrovat do Vašeho digitálního života a jak se může stát Vaším věrným společníkem. Samotný vůz se stává Vaším portálem do digitálního světa, přičemž řidič má vždy vše pod kontrolou,“ řekl Adrian van Hooydonk, ředitel BMW Group Design. „Správně implementovaná technologie vytvoří skutečně hodnotné zážitky, udělá z Vás lepšího řidiče a jednoduše sblíží lidi a stroje.“

Kromě nového koncepčního vozu BMW na CES informovalo také o příchodu nové generace svého operačního systému, který bude znám jako iDrive 9. Za základ použije Android a přinese nové uživatelské prostředí, funkce a obchod s aplikacemi. Na nový operační systém bude dle webu BMWBLOG v následujících měsících moci aktualizovat například model X1 a zároveň se s ním počítá i u příští generace X2 nebo nových Mini.

Video se připravuje ...

Výše uvedené vozy využívají platformu, která je na změnu připravena, zatímco některé modely značky stojí nebo budou stát na platformě spoléhající na Linux, tudíž se u nich s iDrive 9 zatím počítat nedá. Řeč je například o řadě 7 nebo chystané nové generaci řady 5. Tato auta dostanou iDrive 8.5, který má mít v podstatě stejné uživatelské prostředí.