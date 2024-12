BMW poprvé ukázalo elektrickou M3. Milovníci benzinu ale neostrouhají

Třebaže BMW nikdy nestanovilo pevné datum přechodu na výrobu výhradně elektrických aut, dává do elektrifikace opravdu hodně. Snad největším ztělesněním těchto snah je Neue Klasse – technika i nový designový jazyk pro elektromobily BMW budoucnosti. Ta se také stane základem příští generace řady 3 a někteří fanoušci pojali obavu, že řadový šestiválec z jejího vrcholu, zvaného M3, zmizí ve prospěch elektromotorů.

„M3 je slib, ne motor,“ nechal se před několika týdny slyšet Frank van Meel, šéf divize M. To by mohlo vzbudit obavy, také se však nechal slyšet, že řadový třílitr S58 je připraven na nadcházející emisní regulace a že vývoj příští generace M3 probíhá tak, aby mohla být v prodeji elektrická i spalovací verze zároveň.

Právě tu elektrickou verzi nyní automobilka poprvé ukázala světu na Instagramu. Ovšem, nikoliv v celé její kráse, nýbrž v poměrně důkladném maskování. Přední světla dost možná budou produkční, ta zadní ale rozhodně nejsou a tvary karoserie zatím můžeme také spíš tušit.

Co je však jasné, jsou vytažené blatníky, pořádně široké zadní pneumatiky a profil, který má do dnes běžných elektromobilů, nejen opticky masivních v dolní části, opravdu daleko. Ostatně, nebylo by to poprvé – BMW i5 je taky normálním sedanem či kombíkem, alespoň vizuálně. Za zmínku na maskovaném prototypu stojí také výsuvné kliky či to, že Hoffmeisterova křivka asi na C-sloupku nebude tak výrazná, jako u některých jiných modelů.

„Pracujeme na nejnovějších emisních regulacích pro spalovací motory. Plánujeme udržet auta se spalovacími motory naživu,“ řekl dále před nedávnem van Meel s tím, že M3 si vždy zachová svou rychlost, dynamiku i agilitu, bez ohledu na to, co ji bude pohánět. Automobilka si patentovala označení iM3, ovšem zda ho pro novinku použije, zatím není jisté.

„Řídil jsem naše auta a vím, co děláme, a opravdu jsou cool – ale buď nechci zatím říct, co děláme, anebo nedokážu přenést tu zprávu, protože vy máte nějaké zkušenosti a nevíte, co děláme,“ ubezpečil, že jízdní vlastnosti elektrických „emek“ budou stále tak výborné, jak je svět zvyklý.