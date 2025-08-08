Předplatné
Korejský elektrický sedan nikoho nezaujal, přestože na to měl. Na důležitém trhu končí

Michal Dokoupil
SUV dominují prodejům na celém světě a i v jejich tradičních výspách už není situace tak růžová. Poznává to i schopný elektrický korejský sedan Genesis G80, který kvůli tomu opouští americký trh.

Korejskou prémiovou značku Genesis v Česku oficiálně nemáme, ačkoliv její auta už se u nás potkat dají. Hlavním zaměřením je vedle domovského trhu ten americký, kde už má dost širokou nabídku modelů, a to včetně těch elektrických. Ale zatímco SUV GV60 je založeno na elektrické platformě E-GMP, stejně jako třeba Hyundai Ioniq 5, další modely využívají platformu sdílenou se spalováky.

Platí to pro veliké SUV Genesis Electrified GV70 a pro sedan Electrified G80, který ale zjevně nikoho nezaujal. Auto uvedené v roce 2021 totiž pro nezájem končí předčasně. Pro představu, minulý rok se prodalo jen 140 kusů a za první letošní půlrok jen 77 kusů. To je značný rozdíl proti GV60, kterého se loni prodalo 1192 kusů a letos už dokonce o pár kusů více, i proti GV70, kterého se za celý loňský rok prodalo 1181 kusů, letos už ale 1875 kusů.

Došlo tak na to, co se dalo čekat, a Electrified G80 v Americe končí. Na rozdíl od GV70 se nezačal vyrábět v americké továrně a tak jeho cenu zvyšuje clo 15 % uvalené na vozy dovážené z Koreje. V USA tak začínal na ceně v přepočtu 1.605.000 Kč, zatímco elektrické SUV GV70 je v přepočtu za 1.387.488 Kč.

Ačkoliv má základ ve spalovacím modelu, má G80 v podvozku relativně velkou baterii s celkovou kapacitou 94,5 kWh a použitelnou 87,2 kWh. Navíc se nabíjí výkonem až 240 kW a díky tomu se baterie z 10 do 80 % dostane za 22 minut. Auto má pohon všech kol, díky dvojici elektrických motorů s kombinovaným výkonem 272 kW a dojezd je 454 kilometrů.

Na domácím trhu Electrified G80 pokračuje a zjevně to platí i pro Evropu. Zde je Genesis aktivní v Německu, Švýcarsku a Velké Británii. U sousedů velký elektrický sedan startuje na ceně 76.180 eur, tedy v přepočtu asi 1.870.000 Kč. Čísla prodejů neodlišují elektrickou a spalovací verzi, letos se každopádně prodalo v Německu dohromady 49 kusů G80 a za celý minulý rok jich bylo 347. Dohromady se letos u sousedů prodalo 702 vozů Genesis, zatímco loni 1032. Do Česka se zatím příchod prémiové značky nechystá.

Genesis G80 Sport • Zdroj: Genesis

Zdroj: Carschoops, zdroj foto: Genesis, zdroj videa: Genesis

