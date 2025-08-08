Nejvýkonnější Chevrolet Corvette všech dob odhaluje ceny. Proti Evropě je levný
Chevrolet Corvette vznikl jako americká odpověď na evropské sporťáky a dnes dokáže nahnat strach i těm nejvýkonnějším supersportům. Platí to zejména pro novou verzi ZR1X, která je tou nejvýkonnější i nejdražší corvettou všech dob.
S osmou generací modelu Corvette nastaly u americké ikony pořádné změny. Poprvé dostala produkční verze motor uprostřed a poprvé se také objevila plug-in hybridní verze E-Ray. A právě plug-in hybridní systém ve spojení s dvakrát přeplňovaným osmiválcem je základem i té vůbec nejvýkonnější produkční corvetty všech dob.
Dosud nejvýkonnější corvettou byla verze ZR1. Její vidlicový osmiválec LT7 má plochou klikovou hřídel, dvě turbodmychadla a z objemu 5,5 litru dává 793 kW při 7 tisících otáčkách a 1123 newtonmetrů v šesti tisících. Je to nejsilnější osmiválec nejen v historii corvette, ale také nejsilnější osmiválec kdy vyrobený automobilkou v Americe. S písmenkem X v názvu se přidává i elektromotor s výkonem 139 kW a točivým momentem 200 Nm, který roztáčí přední kola. Sestavu doplňuje 1,9kWh baterie z E-Ray, ovšem se zvýšenou využitelnou kapacitou.
Chevrolet u ZR1X udává kombinovaný výkon 932 kW a 1448 Nm točivého momentu, což stačí ke zdolání stovky za méně než dvě sekundy a zajetí čtvrtmílového sprintu za méně než 9 sekund s cílovou rychlostí 240 km/h. Schopný musí být samozřejmě i podvozek, který se nabízí ve dvou variantách využívajících aktivní tlumiče. První je zaměřená na běžnou jízdu po silnici a zahrnuje pneumatiky Michelin PS4S.
Alternativou je tužší okruhový set s obutím Michelin Pilot Cup 2R. Standardní podvozek ZR1X lze doplnit Carbon Aero paketem zahrnujícím nárazníky, spodní vzpěry, nástavce kapoty nad předním odvodem tepla a vysoce účinné zadní křídlo. Sestava při plné rychlosti generuje přítlak 544 kg. Auto má inteligentní vektorování točivého momentu s využitím rekuperace, aktivní rozdělování brzdného účinku a řízený start.
Nově jsou známi i ceny a nepřekvapivě je ZR1X nejdražší corvette v historii. Základní kupé startuje na 207.395 dolarech, tedy asi 4.370.000 Kč, za verzi targa si Chevy řekne o 10.000 dolarů více, stojí asi 4.579.000 Kč. Zájemci o lepší výbavu 3LZ musí dát 4.600.000 Kč za kupé a 4.810.000 Kč za targu. Tou úplně nejdražší možností je ale limitovaná edice Quail Silver, dostupná ve speciálním matném stříbrném laku, inspirovaném původní corvette z roku 1957. Dostupná je jen jako targa a vyjde na 241.395 dolarů, tedy asi 5.084.000 Kč.
Na Chevrolet Corvette nepochybně vysoké částky, které ale stále mají daleko do cen evropských exotik jako Ferrari, Lamborghini nebo Aston Martin. Proti těm přitom ZR1X nabídne vyšší výkon, jestli ale bude podobně schopné i jízdními vlastnostmi, se teprve uvidí. V Evropě to pozná jen minimum zájemců, kteří si je budou muset dovézt individuálně, s prodejem zde se totiž nepočítá.
Zdroj: Chevrolet, zdroj foto: Chevrolet, zdroj videa: Chevrolet