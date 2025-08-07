Volkswagen Touareg skončí příští rok bez nástupce. Býval pýchou geniálního konstruktéra
Třetí generace největšího spalovacího osobního volkswagenu nedostane nástupce a příští rok její životní cyklus skončí bez přímé náhrady. O rok později se z nabídky vytratí také elektrická ID.5.
Současná třetí generace největšího osobní volkswagenu, modelu Touareg, bude generací poslední. Britskému webu Autocar to potvrdily nejmenované zdroje zevnitř automobilky. Konec výroby přijde v roce 2026 – osm let od uvedení současné generace na trh – a výhradně čtyřválcový model Tayron se tak stane největším SUV nabídky značky.
Touareg přišel v roce 2002 poté, co byl vyvinut společně s Porsche Cayenne. Tehdejší šéf Volkswagenu, geniální konstruktér a vizionář Ferdinand Piëch, chtěl touaregem a také luxusním sedanem Phaeton pozvednout značku blíže k prémiovému segmentu. Phaeton se přestal vyrábět v roce 2016, touareg ho tedy má následovat o deset let později.
Největší SUV Volkswagenu přišlo před 23 lety na platformě PL71. Mělo redukční převod a uzávěrky diferenciálů; zkraje i předního, později jen středového a zadního. Nejmenším motorem v něm byl vznětový řadový pětiválec o 2,5 litru objemu. Na druhém konci spektra byla 5,0 V10 TDI a zážehová šestilitrová W12. Desetiválec byl k mání i v posílené verzi R50, W12 naopak měla původně být limitovanou pětisetkusovou sérií s tím, že největší podíl kusů má zamířit na blízký východ, nakonec však z něj byla „běžná“ součást nabídky.
Do druhé generace tyto motorizace zmizely a k mání už byly jen motory V6, VR6 a V8, a to včetně vznětového osmiválce. Třetí generace přešla na platformu MLB Evo a nejmenším motorem je dvoulitrový přeplňovaný řadový čtyřválec. Do roku 2022 byl v nabídce čtyřlitrový vznětový osmiválec, od té doby je vrcholem verze R s plug-in hybridem, založeným na zážehové V6.
Kromě touaregu má skončit i model ID.5, ekvivalent mladoboleslavského enyaqu kupé a zároveň elegantnější verze crossoveru ID.4. Prodejně však není příliš úspěšný. Z nabídky má zmizet až v roce 2027, na českém webu značky ho nenajdete už nyní. Na německém webu k mání stále je.
Elektromobil – menší verze ID. Buzzu – měl podle dřívějších zpráv nahradit dodnes prodávaný a úspěšný model Touran. Podle zdroje blízkého šéfovi značky Thomasi Schäferovi však takový model teď není prioritou. „Zkoumali jsme to, ale trh chce crossovery a SUV,“ řekl nejmenovaný zdroj.
zdroj: Autocar | zdroj foto: auto.cz | zdroj video: Volkswagen