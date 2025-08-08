Znáte jméno Brouillard? Je tak důležité, že ho nese první kus z nového studia Bugatti
Individuální přístup, maximální exkluzivita a technická dokonalost – to je nové studio Bugatti Programme Solitaire. Jeho první unikát, roadster Brouillard, představí automobilka letos na Monterey Car Week.
Studio individuálních úprav je nezbytností pro luxusní značky. Klienti totiž chtějí ve voze zhmotnit i svou osobnost, životní hodnoty a vášně. Oddělení Bugatti Atelier již stvořilo mnoho unikátních kousků, ale automobilka ucítila potenciál jít ještě dál a otevírá honosnější divizi „Programme Solitaire“.
Vzhledem k exkluzivitě vytvoří studio pouze dva exempláře ročně, takže bude schopné splnit i nejnáročnější požadavky zákazníků. Prvním kusem, který prezentuje jeho dovednosti, je Bugatti Brouillard, jehož veřejná premiéra je naplánována na Monterey Car Week.
Stejně jako všechny následující projekty „Programme Solitaire“ má technický základ v nejrychlejším roadsteru Mistral z roku 2023. To znamená, že kromě karoserie zdědí i vidlicový šestnáctiválec přeplňovaný čtyřmi turbodmychadly o výkonu 1600 koní. Z něj přejímá i základní tvar karoserie, ale přesto díky několika prvkům si zachovává vlastní identitu. Na předním nárazníku vidíme boční aerodynamické ploutve, na zádi zase pevný spoiler a unikátně tvarovaný difuzor se čtveřicí koncovek výfuku.
Spodní část vozu je lakovaná v černém lesku, čímž si hraje s přirozeně vytvořenými stíny. Tmavý odstín se nachází také na kapotě, tubusech sání a lemu panoramatické střechy. Tím vytváří příjemný kontrast k dominantní zelené, která zvýrazňuje nízkou siluetu i ladné linie karoserie.
Interiér naplno odhaluje, o čem tento vůz je. Objednal si ho vášnivý sběratel historických i nových vozů Bugatti a také memorabilií spojených s rodinou Bugatti, včetně Rembrandtových soch a nábytku Carla Bugattiho. Znalí vědí, že Brouillard byl Bugattiho oblíbený kůň, proto je kabina silně inspirována světem jezdectví.
Vnitřek vozu je čalouněný ve dvou odstínech zelené kůže, kterou na dveřích a volantu doplňuje látka s tartanovým vzorem. Na předních sloupcích a středové konzole se nachází zeleně podbarvený karbonový dekor. Nádherným detailem je řadicí páka vyrobená z jednoho kusu hliníku se skleněnou vložkou vyobrazující 3D podobiznu Bugattiho koně. Silueta těchto urozených zvířat je dále zvěčněna na výplních dveří. Název edice se připomíná bílým ozdobným písmem na opěradlech sedadel a palubní desce. Sedadla jsou navíc tvarovaná přesně podle přání majitele.
Motivací pro založení studia Solitaire bylo vedle zvýšení ziskovosti také vrácení se ke kořenům zakázkové výroby Bugatti. Automobilka zprvu vyráběla pouze podvozky, které karosovaly externí dílny. S Jeanem Bugatti přišla zásadní změna, kdy si Bugatti začalo dělat vlastní karoserie. Šasi typu 57 tak posloužilo pro sedany, kabriolety i kupé, přičemž během stavby si majitel mohl vůz přizpůsobit vlastní vizi.
Zdroj: Bugatti I Video: Bugatti