Omoda 5 dostala chvíli po uvedení na trh facelift. Změny uvítá snad každý
Modernizovaná Omoda 5 ukazuje, že i mladý model může rychle reagovat na potřeby zákazníků. Britský trh dostal jako první úpravy, které kombinují jemné designové změny s výrazným zlepšením ergonomie a praktičnosti.
Značka Omoda vstoupila na český trh letos v březnu se dvěma SUV – Omoda 5 a Omoda 7. První z nich je dostupná se zážehovým motorem i jako elektromobil, zatímco větší „sedmička“ nabízí místo bateriové verze plug-in hybrid.
Na britském trhu znají Omodu 5 už téměř rok a nyní, přestože jde stále o mladý model, přichází její modernizovaná verze. Británie je v tomto ohledu napřed díky většímu zájmu o tento segment. Podobný postup volí například i značka MG.
Na první pohled nejsou změny v designu výrazné, ale detaily exteriéru se více přibližují vlajkové lodi Omoda 9 SHS. Vyšší výbava Noble přináší 19palcová kola a střešnípodélníky.
V interiéru zaujme dvojice 12,25palcových displejů sdružených do jednoho zakřiveného panelu. Volič převodovky se přesunul ze středové konzole za nově tvarovaný volant a indukční nabíjecí plocha má nyní ergonomicky výhodnější pozici.
Standardem jsou sedadla nastavitelná v šesti směrech, ve výbavě Noble i s elektrickým ovládáním. Odebráním rezervního kola se objem zavazadelníku zvětšil z 372 litrů na 430 litrů, a po sklopení opěradel nabídne až 697 litrů.
Pohonné jednotky zůstávají beze změny. Benzinová varianta využívá zážehový čtyřválec 1.6 T-GDI s výkonem 108 kW spojený se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Elektrická Omoda E5 dostala novou 61kWh baterii s vyšší energetickou hustotou od výrobce CATL. Nabíjení je možné přes 10,3kW wallbox nebo 130kW DC stanici. Ve výbavě Noble nechybí ani tepelné čerpadlo. Dojezd činí 427 km podle metodiky WLTP.
Obě verze těží z nových nábojů a ložisek předních kol, upravené geometrie přední nápravy a vylepšeného brzdového obložení pro vyšší účinnost. O dostupnosti modernizované verze na českém trhu budeme informovat.
Zdroj: Omoda I Video: Omoda