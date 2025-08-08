Není amarok jako amarok. Ten jihoamerický nabídne, co v EU nemáme
Příští Volkswagen Amarok v Jižní Americe bude přeznačkovaným Maxusem Interstellar X. Ponechá si rámovou konstrukci, ale místo vznětové V6 nabídne hybridní a dost možná i ryze elektrické pohonné ústrojí.
Současný Volkswagen Amarok prodávaný v Evropě je de facto Fordem Ranger s jinými logy a designem. Vůz se stejným názvem v Jižní Americe však je modernizovanou verzí první generace amaroku. A jeho nástupce nebude mít s rangerem, a tedy ani s evropským amarokem druhé generace, nic společného.
Podle čerstvého potvrzení jihoamerické divize Volkswagenu přijde v roce 2027 a bude využívat techniku čínského pick-upu Maxus Interstellar X. Kolik se toho po designové stránce změní, je samozřejmě zatím nejasné, ale základní kontury by měly zůstat stejné.
Co se naopak promění, by měla být nabídka pohonů. Dosavadní jihoamerický amarok nabízí i vznětový šestiválec, který se do nové generace nejspíš nedostane, přestože Maxus Interstellar X podporuje ryze spalovací pohon navíc k hybridům a plně elektrickému ústrojí. Taková technika by dávala smysl i vzhledem k tomu, že v Argentině platí na importovaná elektrická a hybridní vozidla nižší clo ve srovnání s ryze spalovacími vozy.
Není to první případ, kdy evropská značka v Jižní Americe nabízí čínskou techniku pod vlastním jménem. Jedním z dalších je Fiat Titano, který je sourozencem Peugeotu Landtrek, vzniklého z Changanu Hunter.
Značka Maxus patří do koncernu SAIC, který je jedním ze tří koncernů, s nimiž Volkswagen v Číně spolupracuje. „Tento nový projekt je společným vývojem, v němž sdílíme mnoho technologií,“ komentoval příští Amarok šéf Volkswagenu Thomas Schäfer.
zdroj: Motor1.com.br | zdroj foto: Volkswagen do Brazil, Maxus | zdroj videa: Auto.cz